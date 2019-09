Alejandro Alfaro se estrena en una convocatoria en la que no entran Felipe Alfonso y Teo Quintero

El extremo onubense Alejandro Alfaro es la gran novedad en la convocatoria de Lluís Planagumà para medirse este sábado a las 18:30 horas al Atlético Levante en la Ciudad Deportiva de Buñol. El atacante herculano, fichado en este mercado de verano, se estrena en una lista de convocados esta temporada después de superar una lesión en el tobillo que se produjo en el amistoso de pretemporada ante la selección AFE.

Por otra parte, Teo Quintero, Felipe Alfonso y Carlos Martínez no entran en la citación. El primero de ellos no entra por decisión técnica de Planagumà mientras que el lateral derecho y el delantero no lo hacen por distintos problemas físicos. Felipe Alfonso sigue todavía con problemas en el pubis y Carlos Martínez se encuentra en la recta final de la recuperación de su lesión en las costillas.

El conjunto alicantino solo ha sumado un punto de seis posibles en las dos primeras jornadas de Liga frente al Prat y Villarreal B y necesita, de inmediato, sumar de tres en tres si no quiere descolgarse de la cabeza de la clasificación a las primeras de cambio.

Víctor Olmedo o Álvaro Pérez se disputarán un hueco en el lateral derecho para cubrir la baja de Felipe Alfonso y todavía está por ver si el técnico catalán dará continuidad al trivote en el centro del campo o regresará al esquema de la temporada pasada con dos puntas en ataque. En principio, Benja y Alejandro Alfaro comenzarán el partido desde el banquillo, al no haber realizado la pretemporada. El delantero Jona Mejía, que lleva sin marcar un año y medio, tendrá otra oportunidad para revertir su mala estadística de cara a puerta.

El Hercules estará acompañado de 50 aficionados que completaron esta semana un autobús. El club granota no venderá entradas el día del partido.

El rival de este sábado, el Atlético Levante que dirige el exentrenador del Hércules Luis García Tevenet, ha comenzado la temporada con peores registros que los alicantinos. Todavía no han estrenado su casillero de puntos ya que perdieron en la primera jornada a domicilio ante el Villarreal B (2-1) y la semana pasada en casa frente al Sabadell (1-2).

🗣️"El aficionado granota 🐸, si viene a vernos, va a disfrutar".



Palabra de Tevenet.



🗓️ Sábado 7 de septiembre.

⌚️18:30 horas.

📍 Ciudad Deportiva de Buñol.

🆚 @cfhercules



🔵🔴 #OrgullGranota pic.twitter.com/kmW0oQRiuk — Atlético Levante UD (@LUDatletico) September 6, 2019

El técnico sevillano ha afirmado que "tienen la ilusión y ganas de volver a hacer un buen partido y de intentar que las buenas sensaciones que hemos tenido se transformen en buenos resultados".