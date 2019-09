Zambudio y Lazcano anuncian un recurso de inconstitucionalidad si pasan a no adscritos

Matilde Zambudio anuncia un recurso ante el Tribunal Constitucional de ser cesada, junto a Juan Ramón Lazcano, en su cargo como primera teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La edil se ha pronunciado tras conocer la resolución de la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos que la expulsa definitivamente del partido, un fallo que ya han recurrido mediante una demanda interpuesta el pasado 2 de septiembre.

Los dos concejales electos de Santa Cruz de Tenerife no renunciarán a su acta y quedan a expensas de la resolución judicial que suspenda cautelarmente o no su expulsión. De no ser favorable, pasarán al grupo no adscrito y se someterán a la ley canaria de municipios por la que pierden los derechos económicos, la condición de miembros con dedicación exclusiva o parcial y la designación para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades dependientes de la corporación.

Zambudio se ha reafirmado en su postura asegurando que no quebrantaron el Régimen Disciplinario de la formación al alcanzar un acuerdo de Gobierno con el Partido Socialista que también contaba con el apoyo de Podemos. En este sentido, califica de tótum revolútum lo ocurrido durante las negociaciones: "las pruebas demuestran que no hubo una orden expresa, sino órdenes y contraórdenes durante la última semana inmediata a la votación. La instrucción era que cerráramos con el PSOE en 24 horas".

La concejala ha cuestionado que deban cesar en sus puestos y ha augurado un recuso ante el Constitucional por el desfase de la ley canaria de municipios respecto a la normativa estatal. En diciembre de 2017 el Tribunal anuló la ley antitransfuguismo por vulnerar el derecho a la participación política, contradiciendo así la limitación impuesta a los ediles no adscritos. Para el TC, el artículo 23.2 de la Constitución Española garantiza que los representantes puedan ostentar cargos en caso de “expulsión o de abandono de los partidos en cuyas listas fueron elegidos”.

"Si se diera el caso tendríamos que plantear la cuestión de constitucionalidad y ser el TC el que resuelva, pero la ley de municipios es anterior y lo que no se ha hecho es una adaptación a esa regulación posterior", ha aseverado Zambudio.

Con todos los escenarios abiertos, los concejales no descartan la afiliación a otro partido político aunque asegura la primera teniente de Alcaldesa "que no es el planteamiento actual".