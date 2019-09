Elma Saiz: "La seguridad jurídica va a ser el camino a seguir"

El Gobierno de Navarra insiste en ya se trabaja en una solución al problema con las retenciones de maternidad en Navarra, y con "total seguridad jurídica". Lo ha dicho en la SER, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, que asegura que tendrán que esperar a las sentencias para decidir el camino que seguir.

"Más allá de concretar la fórmula, lo importante es que desde el Gobierno desde el minuto 1 ya estamos trabajando para dar una solución a esta solución que afecta a las madres y padres de la Comunidad Foral. Pero si bien es cierto que, como les trasladamos, que vamos a esperar a ver qué pronunciamiento en próximas fechas en el contencioso. El tema está judicializado, de tal forma que dependiendo de cómo sea este pronunciamiento puede llevar a un camino o a otro".

E insiste en que "ya se está trabajando en la posible fórmula para que en el caso de que las sentencias sean desfavorables, podamos articular ese mecanismo de devolución".

Y si hay una sentencia desfavorable al Gobierno de Navarra, el Ejecutivo no recurrirá. "La idea es evitar que las madres tengan que seguir, o que todas las madres que no lo hayan iniciado, tengan que seguir un periplo judicial, y la posibilidad de hacer extensiva esa posible sentencia".

Saiz destaca que "el Gobierno tiene que trabajar con plena seguridad jurídica, y la solución que se articule tiene que tener todas las garantías jurídicas para hacerlo en el marco de la legalidad y que sea con total seguridad".

Y respecto a la duda que ponía sobre la mesa la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, sobre la legalidad o no de las alternativas, dice Saiz que "no se va a dar un paso que no tenga una cobertura jurídica cien por cien. Pero al margen de que estamos trabajando en ello y de que los caminos pueden ser varios, porque estamos hablando de mecanismos de deducción, de exención, y puede haber varios caminos; está claro que la seguridad jurídica va a ser el camino a seguir, pero sin duda primero tenemos que esperar esas sentencias que van a ser en breve, y eso nos puede llevar hacia un camino de cara a hacer extensivas esos posibles fallos judiciales a todo el colectivo".