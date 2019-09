El leganense Escobar se queda sin Mundial

El boxeador leganense Gabriel Escobar es la principal baja de España en el Mundial de Boxeo aficionado de la AIBA que se disputa en Ekaterinburgo (Rusia) este fin de semana. Lo hace por "decisión médica" para recuperarse de una micro-rotura en el pulgar de la mano izquierda."Ha sido una decisión tanto del cuerpo técnico como mía", ha señalado el púgil pepinero que consiguió en julio la medalla de oro en el Campeonato Europeo de Minsk (Bielorrusia).

El torneo no tiene carácter clasificatorio por lo que el equipo del boxeador encabezado por su entrenador Rafa Lozano ha decidido "no arriesgar" para evitar que se fracture el hueso. El objetivo es no romper la preparación con el objetivo de llegar en el mejor estado posible a los Juegos Olímpicos.