PxE denuncia la "incompetencia" del Ayuntamiento de Sant Josep para presentar proyectos a financiar con los PIOS

El concejal de Proposta per Eivissa (PxE) en el ayuntmiento de Sant Josep, Vicent Torres, critica que el equipo de gobierno del socialista Josep Marí Ribas ‘Agustinet’ haya pedido a la oposición que les hagan llegar antes del próximo martes día 10 de septiembre propuestas para la convocatoria de los Planes de Inversiones de Obras y Servicios (PIOS) 2020.

Según explican desde la formación, "en un correo electrónico remitido anteayer desde Alcaldía, la concejal socialista Pilar Ribas hace esa petición al edil de PxE anunciando que la convocatoria de los PIOS finaliza el próximo martes y 'como no hemos trabajo mucho en ello', según reza el correo, le emplaza a que aporte ideas al equipo de gobierno con el fin de rellenar las fichas. El correo remitido desde Alcaldía fue enviado este jueves día 5 de septiembre".

Para Torres, el equipo de gobierno del PSOE "está formado por 11 concejales que cobran un buen sueldo y que son incapaces de presentar propuestas para recibir las ayudas de los PIOS y para mejorar los servicios municipales. Nos piden que hagamos su trabajo y si no presentamos ideas para los PIOS, después dirán que no participamos en la acción política de Sant Josep. Una cosa es participar en la política del municipio desde la oposición, que estamos para esto, y otra muy distinta es que el equipo de gobierno no ha trabajado para poder presentar proyectos para los PIOS 2020, como ellos mismos reconocen en el correo electrónico de Pilar Ribas", afirma el concejal de PxE.

Sustitución de la red de agua de Sa Caleta

Pese a lamentar la “desidia e incompetencia” de los concejales del PSOE de Sant Josep, Vicent Torres anuncia que propondrá al alcalde que presente como proyecto para los PIOS del año que viene “la sustitución de la red de agua de sa Caleta porque es la que registra más pérdidas de todo el municipio con el fin de recuperar la eficiencia del abastecimiento de agua para que se sitúe en el 80% y, de este modo, ahorrar agua y contribuir a la eficiencia del abastecimiento de agua en el municipio.

Contadores inteligentes y detectores de salinidad

PxE hará otras dos propuestas al alcalde para que se incluyan en los PIOS que son la instalación de contadores inteligentes que detectan los consumos excesivos de agua y alertan las fugas con el objetivo de lograr un consumo eficiente y ahorro del agua, y la colocación de detectores de nivel de salinidad en distintos puntos de la red para que los usuarios puedan conocer a través de internet o de una aplicación de móvil la calidad del agua que están consumiendo, información que usaría el ayuntamiento para mejorar este servicio municipal.