Obligadas a volver a clase con falda

El colegio Santa María de la Hispanidad, un centro subvencionado con fondos públicos, de Madrid capital, no ha dado su brazo a torcer. El pasado mes de junio casi 400 alumnos y alumnas de este centro lanzaron una petición pública a la dirección del colegio en la que enumeraban los motivos por los que querían acudir a clase con pantalón largo y pedían que permitiera el uso de esta prenda a las chicas. "Nos sentimos incómodas, observadas, muchas chicas tienen complejos, no puedes correr como cualquier niño en el patio, la falda se sube si hace aire, en invierno pasas frío..." Fueron algunos de los motivos de peso que enumeraron en su petición que no ha sido escuchada. La dirección del centro sometió la propuesta al Consejo Escolar que decidió mantener el uso obligatorio de la falda.

Las familias de estos alumnos que lanzaron la petición al centro lamentan la oportunidad perdida ya que este curso el colegio ha renovado la uniformidad y ha añadido cuatro prendas nuevas: sudadera de manga larga, polo de manga larga, parka y falda-pantalón para las alumnas, aunque en este último caso especifican que no es una prenda obligatoria sino que puede utilizarse como opción. "Ha quedado en agua de borrajas porque se ha modificado prácticamente todo el uniforme y, sin embargo, no se ha tenido en cuenta en absoluto el pantalón largo para niñas que era la que querían estas alumnas incluir", asegura a la SER una de las madres de estas estudiantes. El colegio ha comunicado a las familias que se procederá a revisar la vestimenta de nuevo en invierno pero las familias no creen que vaya a haber cambios: "Este colegio no lo va a cambiar realmente, a futuro nunca se sabe, pero como no se legisle en este sentido el centro no va a incluir un pantalón largo para las chicas", apunta esta madre. La SER ha intentado sin éxito poder hablar con la dirección del Santa María de la Hispanidad para recabar sus argumentos en esta decisión.

Imagen de la nueva falda-pantalón incluida en la uniformidad del Colegio Santa María de la Hispanidad de Madrid / Cadena SER

La falda, más cara

El cambio de uniformidad que ha llevado cabo este nuevo curso escolar el colegio Santa María de la Hispanidad ha provocado un aumento del precio de las prendas que usan los escolares. Según las familias, el nuevo uniforme es mucho más caro y solo puede adquirirse en el propio centro. "Ahora cada prenda viene bordada con el logotipo del colegio; antes, sin el bordado, cualquier prenda similar era mucho más económica porque podíamos comprarla en grandes hipermercados", explican. Antes, la falda -sin el bordado- se compraba en Carrefour, por ejemplo, por 12 euros. Ahora, adquirirla -con bordado- en el propio centro cuesta 40 euros.