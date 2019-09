Chavarrías: "El plan general no va contra la huerta"

El Plan General de Alboraia cumple con la ley de la huerta y cuenta con el respaldo de todos. Así responde en la SER, el alcalde de ese municipio Miguel Chavarrías, a la denuncia del colectivo Per l'Horta que les venimos contando: denuncia que el ayuntamiento pretende un crecimiento desmesurado para recaudar más. Un crecimiento de 3.000 viviendas que supondría 7.000 habitantes más.

Chavarrías no lo niega pero si matiza y mucho la denuncia. Afirma que el término municipal precisa reordenarse. Niega que, como denuncia Per l'Horta, existan 2.000 viviendas vacías en el municipio. Al contrario, asegura que el déficit de vivienda es tal que los precios se han disparado y que no son pocos los que se tienen que marchar porque no pueden ni soñar con vivir donde nacieron.

Y añade, actualmente el único instituto público del municipio está en la Patacona que tiene tres veces menos habitantes que el centro que solo cuenta con un instituto concertado. Era necesario el plan también para conseguir esos nuevos equipamientos fundamentales.

Chavarrías recuerda además que el plan contempla la protección y comunicación de la zona de Peixets con el resto del municipio. Pero no por la playa, sinó por su condición de parque agrario. 100.000 metros cuadrados de terreno protegido totalmente ajenas a la zona de playa donde se han limitado a dar luz verde a las viviendas ya planeadas desde hace tiempo.