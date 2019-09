Se acabaron los barracones para el CEIP La Destila en la capital de Lanzarote

Alrededor de 300 alumnos han entrado este lunes en el nuevo edificio del CEIP La Destila de Arrecife, coincidiendo con el comienzo del curso escolar 2019-2020. Tras más de 20 años solicitando unas nuevas instalaciones, con demolición incluida del anterior centro, padres y niños han accedido al más moderno colegio de Lanzarote.

Muchos de los alumnos que estrenan instalaciones han tenido que estudiar cursos anteriores en los barracones que, tras la demolición del anterior colegio, se instalaron en el barrio de San Francisco Javier tal y como le sucedió a la hija de Viviana "es un colegio grande, bueno y casi de los mejores de la isla y la verdad que para como estaban antes en los barracones..., ahora que se pongan las pilas los profesores con los niños y que éstos lo disfruten, la verdad que estamos con muchas ganas porque se ha luchado mucho".

Otra de las alumnas que ha estado los últimos años estudiando en barracones es María Ángeles quien, con sus compañeros de clase, se mostraba ilusionada por entrar al nuevo colegio "mucha alegría y felicidad porque ya tenemos nuevo colegio después de tanto tiempo".

La directora del colegio, Eva Ramírez, dando indicaciones a los alumnos. / Cadena SER

En cuanto a la directora del CEIP La Destila, Eva Ramírez, manifestaba la alegría que sintió al ver cómo se abrían las puertas y entraban padres y alumnos "es un cúmulo de emociones que no se pueden describir, alegre porque los padres están muy contentos al ver el colegio que tienen y es el primer día, estamos muy nerviosos todos". Ramírez ha recordado que llevaban más de 20 años reivindicando un nuevo centro debido a la precariedad del anterior edificio, donde las inundaciones por agua de lluvia eran frecuentes entre otras carencias "yo es algo que todavía no me lo creo, hemos conseguido que todo lo que necesitan los niños lo vayan a tener aquí"