Sobre el 'desajuste'

Hacienda anunció ayer que había respondido al requerimiento formulado por la Secretaría de Estado, sobre las medidas aprobadas por el nuevo Gobierno regional para ‘reequilibrar’ los Presupuestos y evitar romper con la Estabilidad Presupuestaria. El departamento de Román Rodríguez (el mismo Román que a finales del pasado año acusaba al Gobierno anterior de cobardía por no pasarse la regla de gasto por el arco de triunfo), recuerda que tanto la Airef como la Secretaría de Estado de Hacienda han manifestado en distintas ocasiones su preocupación por la desviación presupuestaria de las cuentas canarias, tanto en el déficit como en la regla de gasto.

Ocurre que ni los técnicos ni los políticos pueden preverlo todo: no podía saberse que Boris Johnson se convertiría en primer ministro británico, apostaría por un brexit salvaje y provocaría una importante caída del turismo, que ha reducido el consumo y por tanto los ingresos del IGIC. También resultaba difícil adivinar que el Gobierno de Sánchez no transferiría a las Comunidades Autónomas los 7.000 millones previstos en las entregas a cuenta de la financiación, porque están en funciones, y la Abogacía del Estado no deja al Gobierno en funciones cursar pagos que podrían hipotecar al gobierno finalmente elegido. Nunca le importó mucho a Sánchez la opinión de los abogados del Estado (véase lo ocurrido en relación al ‘procés’) pero en esta ocasión, le viene bien ahorrarse esos siete mil kilos y enjugar el déficit nacional, que ese sí que se sale de las previsiones. La Hacienda canaria está exagerando el impacto de la reducción de recaudación en las cuentas. Más de la mitad del desajuste es consecuencia del dinero que no llega de Madrid, aunque eso no se diga nunca. ¿Por qué se oculta? Pues porque eso es responsabilidad directa de Sánchez, mientras que la reducción de ingresos puede imputarse a ‘la herencia recibida’, a decisiones como la reducción de medio punto del IGIC, o las desgravaciones y deducciones fiscales. En cualquier caso, el objetivo de esta pequeña kermesse sobre el incumplimiento de los presupuestos 2019 es meternos el miedo en el cuerpo. Meter miedo y justificar una inminente subida de impuestos. De eso va todo esto.