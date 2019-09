Este martes ha vuelto al trabajo la primera plantilla del CD Tenerife con la intención de comenzar a preparar la cita del próximo domingo en el Carlos Belmonte ante el Albacete.

Para ese encuentro el delantero Ramón Miérez confía en poder tener más minutos puesto que "he hablado con el entrenador y le he dicho que ya me encuentro al cien por cien, por lo que si lo desea puede contar conmigo", señaló el argentino que salió desde el banquillo en la cita ante UD Las Palmas.

Asímismo, Miérez hizo un llamamiento a la suerte para que lleguen los goles deseados y confía en que el jugar los próximos encuentros de visitante puede ayudar a lograr estos objetivos pues "creo que es fundamental el poder salir a por los partidos y buscar como visitante el hacernos con el control de los mismos. Es el momento ideal para con un poco de suerte poder lograr traernos los puntos en juego", explicó el joven jugador.