Arriba una patera con 15 inmigrantes a una playa de Doñana

Una patera con al menos 15 inmigrantes, tres hombres, cuatro mujeres y ocho menores, arribó ayer en torno a las 19.00 horas a la zona del litoral onubense conocida como Punta del Malandar, en la desembocadura del Guadiana en la zona de la frontera entre las provincias de Cádiz y Huelva.

Los inmigrantes, cuya nacionalidad no ha trascendido, han sido trasladados por la zona conocida del Bajo Guia hacia Cádiz, donde han sido atendidos por efectivos de la Cruz Roja.

El litoral onubense no había sido destino de las pateras porque queda bastante lejos de la costa marroquí, pero en en este verano ya van dos, aunque las organizaciones no gubernamentales que trabajan con este colectivo insisten en que son casos, de momento, excepcionales y que no se puede hablar de momento del uso de nuevas rutas por Huelva.

Hasta lugar se desplazaron agentes del instituto armado que custodiaron a los ocupantes de la embarcación.

Se trata, como decíamos, de la segunda embarcación de estas características que llega a la provincia de Huelva en el último mes. El pasado 14 de julio otra embarcación con al menos 23 inmigrantes, entre ellas un menor y dos mujeres, una embarazada, encallara en una zona de Matalascañas, en el espacio Nacional de Doñana.