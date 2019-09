Mas de 120 alumnos sordos de Madrid vuelven hoy a clase sin intérprete

Llegar a clase el primer día y no poder interaccionar con nadie. Es la situación por la que atraviesan este martes más de 125 alumnos sordos de la Comunidad de Madrid, estudiantes de Educación Secundaria. "El alumnado sordo acude a las aulas con la ilusión del primer día de clase y se encuentra con que no tienen intérprete", explica a la SER Ana María Marante, vicepresidenta de la Federación de Personas Sordas de Madrid (FeSorCam). "En el caso de los alumnos más jóvenes va a ser un trauma porque no pueden integrarse con los compañeros ni acceder a los contenidos. Es un shock", asegura.

Acompañando a este alumnado sordo deberían haberse incorporado hoy a los centros de secundaria de la Comunidad más de una treintena de intérpretes pero sus contratos viene arrastrando problemas desde inicios de año. La anterior empresa adjudicataria, Cilsem, se declaró en concurso de acreedores y dejó de pagarles las nóminas, de hecho aún les debe mayo y junio del curso pasado; la Comunidad de Madrid sacó a licitación de nuevo el concurso por el procedimiento de urgencia pero, según confirman a la SER fuentes de la consejería de educación, el trámite ha quedado desierto. Ahora, explican esas mismas fuentes, se está preparando un nuevo procedimiento urgente para solucionar la situación cuanto antes. Los trabajadores afectados deberán ser subrogados por la nueva adjudicataria, como explica Javier Amor, intérprete de sordos en institutos madrileños. "Esto si sigue durando afectará al contenido educativo de estos chavales", explica Amor, "somos un puente de comunicación con el aula y es muy importante la presencia del intérprete, especialmente para alumnos de 1º de la ESO que no tendrán esta referencia su primer día de instituto".

Estos profesionales mantienen abierta la vía de negociación con la Comunidad de Madrid por los impagos sufridos en sus nóminas. Y esta situación no solo afecta a los intérpretes de institutos. Los especialistas de lengua de signos que han empezado el curso en los colegios de la Comunidad de Madrid, alrededor de una decena de trabajadores, tampoco han cobrado las nóminas de mayo y junio aunque en su caso se trata de una licitación diferente y en su caso, según Javier Amor, sí han empezado el curso con normalidad. En el caso de los intérpretes sordos que prestan servicios a la Comunidad no han cobrado ni julio ni agosto.

Durante el curso pasado, los intérpretes de alumnos sordos atendieron a 132 estudiantes distribuidos en 23 centros educativos. "Es la primera vez que se da esta situación en la Comunidad de Madrid", apunta la vicepresidenta de la Federación de Personas Sordas de Madrid. "Son niños y es bastante complejo para ellos por lo que animamos a sus familias a protestar ante esta situación", añade. Los trabajadores afectados por los impagos mantienen la convocatoria de huelga que anunciaron para el próximo 23 de septiembre en protesta por el dinero que les adeudan por sus servicios.