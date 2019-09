El primer avión aterrizará en el aeropuerto, bajo la luz de la luna

Todo listo para la reapertura del aeropuerto de Ciudad Real a partir de las 00.00 del jueves 12 de septiembre. Tal y como estaba previsto, tras su adquisición por la empresa CRIA, inicia sus operaciones cumpliendo con todos los requisitos y después de haber superado las inspecciones y procesos de verificación de AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Ya han recibido la comunicación oficial de AESA con el visto bueno para su reapertura, de hecho este martes un equipo de pintura ha procedido al borrado de las equis gigantes sobre la pista, que indicaban que estaba cerrado, ni más ni menos que desde hace casi 10 años.

Es un día muy esperado por la ciudadanía en Castilla La Mancha que vio cómo se clausuraba en los tiempos de crisis y cómo cayó irremediablemente en concurso de acreedores, hasta su venta que también se dilató durante años hasta la llegada al juzgado de lo mercantil del magistrado Carmelo Ordoñez que reactivó y culminó este proceso.

Hasta llegar al día de hoy ha sido un camino largo y a veces tortuoso pero los propietarios están muy ilusionados porque confían que ahora sí la infraestructura despegue, con la consiguiente repercusión económica en la región.

Brindis a pie de pista

Está previsto que pasadas las doce de la noche un avión, aterrice en el aeropuerto, solo con tripulación, donde se realizará el correspondiente bautizo con la participación de los bomberos. Para esta primera jornada la empresa no ha ofrecido muchos detalles pero es previsible ante la expectación creada en el sector que aviones ejecutivos y avionetas se acerquen a las instalaciones, para ser los primeros que reestrenan la pista de aterrizaje.

Reapertura con brindis al que se sumarán las principales autoridades, entre ellas la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, el presidente de la Diputación y representantes de la CCAA así como de la empresa CRIA.

Mejoras de la infraestructura

La actividad hasta este día ha sido frenética. Se han realizado importantes mejoras tanto en las instalaciones como en los accesos; por ejemplo se ha acondicionado al final de la pista una zona más amplia para aviones de gran envergadura del tipo A-380 o 747. Estará abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero bajo autorización se podrá operar fuera de este horario.

A medio plazo se dedicará al transporte de carga y mercancías, de momento no habrá vuelos comerciales. La empresa no deja de repetir que quieren ir paso a paso y que entre sus prioridades, no está el transporte de pasajeros. Se van a centrar en ofrecer las instalaciones para el mantenimiento y reparación de aviones y quieren impulsar los convenios necesarios para la formación de jóvenes vinculada al sector aeronaútico tanto en el ámbito público como privado.

Recordemos que el aeropuerto de Ciudad Real busca ser un referente a nivel internacional y que ya funcionó entre los años 2008 a 2010 en una primera fase, entonces con vuelos comerciales de compañías como Air Nostrum, (con vuelos a Barcelona, Gran Canaria y Lanzarote) Air Berlin, ( con vuelos a Palma de Mallorca) Ryanair ( con vuelos a Londres) y Vueling (que conectaron la capital manchega con Barcelona y París).