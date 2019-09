El agua y el vino de Castilla-La Mancha en serio peligro por el cambio climático

La Comisión Mundial sobre Adaptación al Cambio Climático creada por la ONU alerta en un informe que no actuar contra este fenómeno es mucho más caro que adoptar medidas de adaptación. Otro de los titulares de este estudio es que la producción agrícola se reducirá un 30 % en el año 2050.

Uno de los mayores expertos en cambio climático de España, el catedrático de la Universidad de Alcalá, Antonio Ruiz de Elvira ha pasado por los micrófonos de 'SER Castilla-La Mancha' donde ha alertado de los efectos que ya se están dejando notar en nuestra región. Eso sí, en primer lugar, ha asegurado que ese informe de la ONU recoge aspectos de los que él lleva avisando desde hace años y que, igual que las familias son previsoras en sus casas, los Estados "son incapaces de pensar de esta manera" y cuando llegan los golpes, "son tremendos".

Agua y vino en peligro

Sobre la situación en concreto de Castilla-La Mancha, dice que solamente hay que ver la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, donde ya no queda agua y aunque llueva, no superan el 30 % de su capacidad a lo que hay que sumar el agua que se va por el trasvase Tajo-Segura. Añade, que ya no llueve lo suficiente para que estos pantanos vuelvan a llenarse. También ha alertado de la situación del acuífero de La Mancha.

Sobre el sector del vino, recuerda que las vides ya se tienen que recoger en otras épocas del año a las que eran tradicionales. Eso, a pesar de que tienen "una resistencia muy grande a la sequía porque lanzan raíces muy profundas", pero con el aumento de temperatura y la disminución de agua "acabaran desapareciendo" sino se pone remedio ahora.

Reacción de los gobiernos

Ruiz de Elvira ha lanzado un mensaje al Gobierno de Castilla-La Mancha; dice que debería ponerse "muy serio con el agua", para que la gente tenga derecho al gua también dentro de 20 o 30 años.

Además, lamenta que el Ejecutivo nacional no haga lo suficiente para atajar el cambio climático. Asegura que en España, desde hace muchos años "no estamos haciendo nada" y que con la llegada de Pedro Sánchez "se iban a hacer muchísimas cosas" y todavía estamos esperando porque, afirma "en este país se habla mucho y se hace muy poquito".