Gent Per Formentera dice que nunca ha vulnerado la libertad sindical en el Consell Insular

Gent Per Formentera dice que el sindicato UGT ha hecho una interpretación "tergiversada e interesada" de la sentencia judicial que ha estimado parcialmente el recurso presentado por su cabeza visible en la Pitiusa menor, José Ramón Mateos. Recordemos que el fallo de los tribunales ha anulado el cese de Mateos como funcionario del Consell, pero ha rechazado una posible vulneración del ejercicio de libertad sindical ni la tutela judicial efectiva.

Gent per Formentera muestra su "decepción" por la actitud de los responsables de la central sindical en la Pitiusa menor y dice que "oscurecen los brillantes 130 años de historia del sindicato". La formación insularista asegura que se pronuncia sobre este fallo por "los constantes y agresivos ataques personales que Mateos está haciendo contra la consellera Vanessa Parellada". Dicen que "tanto él como su compañera sentimental han acusado públicamente antes de las pasadas elecciones, con el apoyo de la UGT, de vulneración de derechos fundamentales del ejercicio de derechos sindicales y de la conciliación familiar en el Consell", cuando estaba gobernado por Gent per Formentera en solitario.

Aseguran que todas estas acusaciones "responden a un interés político para desacreditar a Gent per Formentera" . Por todo ello aseguran que un sindicato serio "no se tendría que prestar al juego político y a hacer seguidismo de los intereses de un solo partido progresista en Formentera".

Del fallo judicial, Gent per Formentera asegura que deja claro que "no se ha puesto ningún obstáculo u objeción a la actividad sindical o de conciliación. No se puede apreciar ninguna infracción de este derecho fundamental y si que aprecia un fraude de ley y falta de buena fe en las comunicaciones de Mateos como liberado sindical con la administración".

La formación concluye que no puede permitir "que se intoxique a la opinión pública con una interpretación tergiversada e interesada de esta sentencia que todavía no es firme".