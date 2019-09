Balance positivo, con ejemplo de convivencia y paz, en la Feria de Jódar 2019

Entrevista a la alcaldesa, M.ª Teresa García, en la que hacía balance de la Feria de Jódar 2019, recién terminada, con referencias al Punto Violeta, Verbenas Municipales, no ha obviaba referirse a la situación de la Feria de día y concierto FestiMágina, para el que anuncia cambios para el año que viene.

María Teresa García iniciaba su análisis destacando el ambiente durante todos los días y todo el recinto ferial, con una mención expresa al ‘Punto Violeta’ contra la violencia de género y el lleno, todas las noches de la Verbena Municipal, “… El balance totalmente positivo, ejemplo de convivencia y de paz. Las mejores verbenas de toda la provincia de Jaén, porque es así, con llenado al completo, sin ninguna incidencia, no ha pasado, absolutamente, nada. Hemos tenido un ‘Punto Violeta’ en nuestras verbenas. Se hizo para proteger a cualquier víctima de malos tratos, con carácter preventivo y ha sido ejemplo, no ha habido ninguna persona que atender, pero si se ha dado la información necesaria a todas las personas que pasaban por allí. Estamos de enhorabuena no se ha tenido que utilizar, para atender a nadie. Ha sido una feria en la que durante las mañanas, en las actividades que se han hecho para los más pequeños, han tenido gran participación en todas las actividades que se han programado desde este ayuntamiento…”.

La propia alcaldesa sacaba a relucir el debate abierto y permanente, desde hace unos años, sobre la feria de día, le planteábamos los ejemplos de otros pueblos cercanos, “… Todo el mundo está con el tema feria de día… La feria de día está para los que no se acuestan tarde… Tenemos unas verbenas que terminan a las ocho de la mañana. Es donde se concentra la gente, porque es donde se lo pasa bien. Tenemos unas verbenas que dan mucho de sí… Nosotros estamos abiertos a todo colectivo… Los ejemplos que me puedas poner, por ejemplo Baeza. Si tiene feria de día, pero no tiene feria de noche, a las dos de la mañana está todo el mundo en su casa… Yo me voy a reunir con las hermandades, se lo voy a proponer… Yo estoy abierta a cualquier colectivo que quiera montar su caseta… Feria de día tenemos, para los más pequeños, está ahí. Pero un joven que se acuesta a las siete o las ocho de la mañana, a las once del día no se va a levantar… Se le va a proponer, yo voy a escuchar ideas, escuchando se aprende mucho, yo voy a poner todo el empeño. Que la gente quiere feria de día, vamos a tratarlo… Otra posibilidad que hemos visto y estamos sopesando, es hablar con los hosteleros, con los empresarios de Jódar, para ver en Fátima, en el Paseo y ponerlo encima de la mesa y si sale, por lo menos intentarlo…”.

Otra de las actividades de la Feria de Día, el concurso de gachamiga / Ayuntamiento de Jódar

Otro de los temas que ha suscitado muchos comentarios entre los vecinos y vecinas, ha sido la mínima aceptación que este año ha tenido el concierto FestiMágina, comparado con el de otros años, “… El tema de que haya sido en domingo, NO. No ha sido ese el problema, porque llevamos haciéndolo muchos domingos. ¿Qué es lo que pasa? Que lo hemos hecho en domingos en los que estaba la feria en puertas. Y ahora lo hemos hecho una semana antes. Yo creo que ese ha sido el verdadero problema de esto… Yo el año que viene ya me comprometo a que el concierto se haga en sábado. Aunque quiero hacer unas modificaciones, con respecto a los conciertos, para el próximo año. Va a haber novedades, quiero cambiar un poco los conciertos de feria y pórtico. La semana próxima me reúno con alguien, con la Concejalía de Festejos, para intentar cerrar algún que otro concierto para el próximo año… Que hay que cambiar cosas, por supuesto, porque sí. Todos nos cansamos de todo y todos nos acostumbramos a lo bueno – Madre mía que ‘Ferión’- Y cada vez la gente nos exige más y tenemos que estar a la altura de las exigencias de los vecinos. Siempre que sean críticas constructivas…”.

Otra de las actividades de la Feria de Día, visita guiada al Conjunto Histórico / Ayuntamiento de Jódar

En este punto se mostraba, especialmente, contundente contra las críticas que solo pretenden deteriorar la imagen del municipio, “… A mí esto de los que se ponen a hablar, los ’allegaditos’, que se ponen a criticar, para hablar mal de su pueblo, lo cuelgan en redes para que su pueblo se vea por otro sitio, para que se vea mala imagen. Conmigo, con eso no van a ningún sitio. A mí, críticas, por su puesto, pero constructivas… Yo estoy abierta a todo eso tipo de cosas, pero que hablen mal de mi pueblo y que cuelguen fotos de mi pueblo mal. Esos, conmigo, no van a ningún sitio…”.

Por último, la alcaldesa confirmaba, próxima fecha, pendiente de confirmar, del 48 Festival de Arte Flamenco de Jódar, que no se pudo celebrar, por las inclemencias meteorológicas el pasado 30 de agosto, ante la buena disposición de artistas y Peña Flamenca de Jódar, “… Quiero que sepan, mis vecinos y vecinas, que estoy reuniéndome, junto con la Peña, que está hablando con los cantaores, para, en próximos días, se va a celebrar el cante flamenco, que no se va a perder. Para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutarlo. En breves fechas se comunicará, y, a lo mejor, con alguna novedad…”.

Conciertos de Feria

Con respecto a los conciertos que, desde hace unos años, se programan en el mes de agosto, en días previos a la Feria, esta redacción ha recopilado los días y fechas desde el año 2007.

2007.- Sábado 25 de agosto: Manuel Carrasco,

2008.- Viernes 15 de agosto: Malú (Suspendido),

2009.- Sábado 22 de agosto: Decai,

2010.- Sábado 7 de agosto: La Húngara,

2011.- Viernes 26 de agosto: Andy y Lucas,

2012.- Domingo 26 de agosto: Malú (Suspendido),

2013.- Viernes 23 de agosto: Medina Azahara y Sergio Contreras,

2014.- Miércoles 28 de agosto: Mojinos Escozíos, Decai y Dani Romero,

2015.- Sábado 22 de agosto: Rebujitos, Fernando Castro y Dj Raúl,

Domingo 30 de agosto: Merche y Antonio José,

2016.- Domingo 28 de agosto: Medina Azahara, Amistades Peligrosas y Dasoul,

2017.- Domingo 27 de agosto: Morat, Celtas Cortos, Demarco Flamenco y La Morena,

2018.- Sábado 25 de agosto: Carlos Baute, Tributo a Mecano, Rasel y Sarayma,

2019.- Domingo 25 de agosto: Blas Cantó, Tributo a Nino Bravo y Fran Ocaña.

Izquierda Unida

La coordinadora y portavoz municipal de Izquierda Unida, Juana Cazorla, comparecía, en rueda de prensa, conjunta con Podemos, en la tarde del viernes, apenas unas horas terminada la feria y hacía su valoración la misma, para lo que se remontaba a los 16 años de gobierno de Izquierda Unida, con el PSOE en la oposición, “… Agradecer el comportamiento que han tenido los vecinos, como siempre, no puede ser de otra manera, en las fiestas. La feria es una manera de estar todos juntos, de pasarlo bien, tanto familiares. Tenemos la feria como tenemos las navidades. Pero es una manera de estar todos juntos y en tu pueblo y hacer fiesta y hacer pueblo. Porque una manera de hacer pueblo es potenciar las fiestas, y ahí se está perdiendo, por la parte de implicación o como se organizan, etc., etc… Esta tarde, precisamente, siempre ha sido así, durante muchísimos años, nosotros hemos hecho una rueda de prensa para hacer una valoración de como se había dado la feria, pero nos encontramos en una situación un poco extraña. Y eso, pese a que lo he hecho brevemente, vamos a cambiar la costumbre, por desgracia. Y lo decimos porque las organizaciones que estamos aquí, como dice la alcaldesa ahora, que no sé si es en funciones o es la alcaldesa real, dice que la oposición, en este caso las dos organizaciones, nos dedicamos nada más que a criticar. Siempre hemos dicho que a nosotros nos gustaría, desde luego si hacer una crítica, porque esa es nuestra obligación, porque es lo que ha querido el pueblo, votándonos. Pero que fuese más constructiva, que fuese mentira que todas las cosas que ponemos y planteamos, encima de la mesa, fuesen mentira, que, únicamente, nos vamos a encargar, como el PSOE, que se ha tirado 12 años (16 años) creando y haciendo una oposición de acoso y derribo a los que estaban gobernando, en ese caso, Izquierda Unida, para él, con mentiras, que así fue y ha llegado a la alcaldía y ganar la alcaldía. Pero ¿Qué pasa? Eso son 8 años, van a costar 12, sacarlos del ayuntamiento, pero ya no da más de sí…”.