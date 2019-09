La ilusión y los nervios protagonizan la vuelta al cole

Ganas de ver a los amigos, nervios y curiosidad por conocer a los nuevos profesores. La vuelta a las clases y a la rutina se convierte en una fiesta de sensaciones para los más pequeños que se reúnen con sus compañeros tras tres meses de vacaciones.

Para muchos se han hecho largas. "La primera semana de vacaciones ya quería volver, a veces me aburro en verano", dice uno de los alumnos del CEIP Aina Moll. Para muchos es el último curso y ya piensan en aprovechar al máximo estos diez meses que vienen por delante: "Es el último año que veré a mis amigos y tengo ganas de estar con ellos".

Eso sí, lo de estudiar y hacer deberes convierte en agridulce este esperado regreso a las clases. "Se me da bastante mal estudiar, por eso no quiero volver", dice uno de los niños. Entre las asignaturas favoritas no aparecen las matemáticas ni las lenguas: las artes plásticas concentran todo el entusiasmo.

Y para los padres, la vuelta al cole tiene una clara traducción: vuelta a la rutina. "Vuelta al estrés", dice la madre de una de las alumnas del centro. "Los madrugones, las extraescolares, los deberes y el trabajo, vuelve el día a día", dice uno de los padres, que ya empiezan a planificarse para conciliar la vida laboral y familiar de la mejor manera posible.