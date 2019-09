El derribo de Argal: Retirados 2.200 kilos de amianto

Las obras de derribo de las antiguas instalaciones de Argal y Tallunce finalizarán a principios de octubre.

El coste será asumido proporcionalmente por los miembros del Consorcio del Tren de Alta Velocidad: Ayuntamiento de Pamplona un 30,77%, el mismo porcentaje que el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Zizur Mayor un 23,08% y a la Cendea de Cizur un 15,38 % del total.

Los miembros de Gerencia de Urbanismo, encabezados por el alcalde, Enrique Maya, han conocido los detalles del derribo de los edificios industriales abandonados llevadas a cabo este verano, durante una visita que han realizado esta mañana, informa el Consistorio.

El solar que ha quedado libre está situado en la avenida de Aróstegui, 24.

Adjudicados por 153.827 euros (IVA no incluido), los trabajos han tenido un coste final de 191.148,55 euros (IVA no incluido) ya que durante la demolición aparecieron unos sótanos de los que no se tenía constancia, apunta el Consistorio.

Los trabajos han incluido los derribos de los edificios, los sótanos y la cimentación, sin comprender el Centro de Transformación de Iberdrola. Cuando finalicen las obras quedarán las dos parcelas como una explanada ya que se rellenarán los huecos de los sótanos con el material obtenido en el machaqueo que se realiza con los restos del derribo. El material sobrante será recogido en el fondo de las parcelas.

En estos momentos, ha finalizado la demolición y falta igualar el terreno rellenando el vaso de los sótanos. El mismo día de la visita se ha dado inicio a los trabajos de machaqueo. Entre los residuos obtenidos se han recuperado 585,68 toneladas de corcho, 120 toneladas de metal (ferralla), 95,44 toneladas de madera, 57,86 toneladas de basura y 2,66 toneladas de amianto.

El ayuntamiento de Pamplona estudia los usos que puede tener el solar. Entre las opciones que se barajan, la de convertirlo en un aparcamiento disuasorio provisional, ya que se sitúa en la entrerada suroeste de la ciudad y cuenta con paradas de transporte público de autobuses en las cercanías.

