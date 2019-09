La apuesta por el corcho como material innovador y ecológico para aislamientos

Revestimientos Técnicos Sostenibles S.L. (RTS), es una empresa que ayuda a viviendas, edificios e industrias a ahorrar energía, fijar el carbono, y cumplir con las leyes de cambio climático, con Aislantes Térmicos Ecológicos de Corcho.

La idea de montar una fábrica de aislamientos térmicos, empezó a forjarse en el año 2006, pero no es hasta el año 2007 cuando se empieza a trabajar en el I+D+I de los productos que se iban a fabricar.

Entre los años 2007 y 2015 es cuando se desarrollan, se testan y se certifican los productos por laboratorios de prestigio, contando con toda la documentación técnica y certificados en febrero del año 2015. Es en marzo de este año cuando la sociedad Revestimientos Técnicos Sostenibles (RTS) ve la luz como sociedad limitada y empieza el posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.

Cuando se constituye RTS en marzo del 2015, eran tres socios los que se aventuraron en el proyecto inicial, pero durante estos cinco años de consolidación de la sociedad, la empresa creció mucho: de los tres socios fundadores, quedaron dos, a los que se sumaron otros dos. De las instalaciones iniciales de 400 m2, ahora disponen de 1200 m2, trabajan seis personas entre fábrica y oficina y cuentan con cuatro comerciales en la calle.

Durante estos cinco años de andadura y duro trabajo, el posicionamiento de RTS ha sido muy importante; a día de hoy, trabajan en Bélgica, Holanda, Francia, Polonia, Italia, Israel, Argelia, Túnez, Marruecos, Chile, Panamá, Méjico y España. Para este próximo año 2020, están negociando entrar en los mercados de Canadá y Estados Unidos.

Respecto a los productos que fabrican, trabajan con una materia prima muy común para los andaluces, el corcho, a partir del cual han desarrollado varias líneas de producción como pinturas, morteros, masillas y productos para proyectar.

También son pioneros en el mercado nacional, en la introducción de la tecnología aeroespacial en el mundo de los aislantes, desarrollando pinturas cerámicas aislantes creando nuevos aislamientos basados en el Aerogel.

El valor principal de la empresa es el desarrollo de productos ecológicos que ayuden al sostenimiento y protección del planeta y a disminuir la contaminación: trabajan con productos que reducen la huella de carbono, fijando CO2 y no contribuyendo a sus emisiones. Esto lo consiguen porque trabajan con el único árbol (Alcornoque) del planeta que no se tala, sino que se cosecha su corteza cada 9 años, respetando el árbol y su ecosistema, la dehesa, rica en fauna y vegetación, la cual colabora con la no desertificación del suelo.

La empresa está radicada en Utrera, con aulas de formación en Bilbao y una sede en Canarias.