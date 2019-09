Podemos siembra la duda sobre la seguridad en las fiestas de San Ginés

Lanzarote en Pie-Sí Podemos ha cuestionado la seguridad de los actos que se celebraron en Arrecife, con motivo de las fiestas de San Ginés 2019, ya que no encuentran el plan de seguridad de las actividades que se desarrollaron en la primera jornada festiva.

La edil Leticia Padilla afirma que el plan de seguridad redactado por un ingeniero comienza el 16 de agosto pero recuerda que las fiestas se iniciaban el día anterior "hay un ingeniero que redacta un plan, este plan comienza el 16 cuando las fiestas empezaron el día 15. Entonces, hay un decreto o un informe de los actos que se celebraron en el Charco el día 15 que no aparece. Lo estamos buscando, lo estamos solicitando por escrito pero no nos lo han facilitado. hemos solicitado la memoria también para ver si era un error que empezara este plan de seguridad el 16 en lugar del día 15,... yo no digo que no esté sino que simplemente en la documentación del ayuntamiento no lo veo".

Padilla también hace referencia a la seguridad del "recinto ferial", en el que siempre se instalan las atracciones, ya que señala que tampoco encuentran la documentación sobre el plan de seguridad del mismo y ni siquiera sobre la licencia correspondiente. La edil señala que tienen muchas dudas al respecto y que por ese motivo, han pedido explicaciones

No aparace la factura por la luz y el sonido

Respecto a los gastos originados por los actos de las fiestas, que sospechan que pueden superar los 800.000 euros, Leticia Padilla también ha sembrado la duda sobre los costes relacionados con la luz, el sonido y el montaje y desmontaje de escenarios que supuso 200.000 euros "el contrato de luz y sonido que tenía el ayuntamiento de Arrecife con Tecnosound venció hace unos meses, es decir que cuando se desarrollaron ahora las fiestas de San Ginés, Tecnosound facturó a precio de calle y no a precio de convenio o de concurso. Si tenemos en cuenta el montaje y desmontaje de cuatro escenarios, más luz, más sonido, más instalaciones eléctricas, es una factura que puede superar fácilmente los 200.000 euros y que no aparece por ningún sitio pero alguien montó y desmontó, Tecnosound estaba allí".

Padilla ha señalado que hay otras facturas que tampoco encuentran como la propia del ingeniero encargado del plan seguridad, las de protocolo, flores, fuegos artificiales, todas las colchonetas y los actos juveniles que se hicieron en la playa del Reducto y sospechan que algunas podrían estar incluso "metidas dentro de la facturación de los centros turísticos y me gustaría pensar que no es así porque entonces estaríamos hablando ya de una locura total".

Por todos estos motivos, Lanzarote en Pie-Sí Podemos pide la dimisión de la concejal socialista Nova Kirpatrick, responsable del área de Festejos cuando se celebró San Ginés 2019, y no les basta con que la alcaldesa le haya retirado de ese área y le haya nombrado nueva concejal de Actividades Clasificadas y Responsabilidad Patrimonial "alguien que no ha sabido gestionar unas fiestas de San Ginés por el gasto excesivo que se hizo, era la máxima responsable del contrato que se hizo con el cabildo también y era la máxima responsable del área de Festejos. La cesan sin dar ningún tipo de explicación pero sí que la mandan a un área, que es Actividades Clasificadas, que se dedica a analizar y autorizar espectáculos, eventos y aperturas de negocios y trabaja planes de seguridad y autorizaciones..., me parece un poco surrealista".