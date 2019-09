'Un siglo sin cambios'

Los humanos no aprendemos. Y si no me creen solamente tienen que mirar al mar. Hace 100 años, y hoy un día, el mar se llenaba de muerte. En el Caribe, unas 500 personas, la mitad de ellos canarios, morían ahogadas cuando intentaban llegar a Cuba para mejorar sus vidas. Eran los pasajeros del Valbanera, un barco que funcionaba a vapor y que no consiguió superar los vientos y las olas provocadas por un huracán. Se hundió y acabó con la vida de esos inmigrantes, que viajaban hacinados, en pésimas condiciones y que eran los más pobres de la sociedad. Tan pobres que nadie se interesó en ir a buscar sus cuerpos.

100 años, y hoy un día después, el Valbanera seguiría sin ser noticia. Como mucho un pequeño artículo en el periódico, una rápida mención en radio, un breve más en los informativos de la tele. Una historia que olvidaríamos con la siguiente chorrada viral de internet que nos cuenten. Porque las cosas no han cambiado. Hoy muchas personas, como los del Valbanera, se embarcan huyendo de la pobreza, del hambre o de la guerra. Y al igual que hace un siglo, pocos se preocuparían incluso de ir a buscar sus cuerpos en caso de que no consiguieran llegar a la costa. Porque ahora en la Unión Europea se ha creado una nueva vicepresidencia que lleva como nombre “Protegiendo nuestro estilo de vida europeo”. Y no estoy bromeando, “Protegiendo nuestro estilo de vida europeo”. Porque un siglo después de la tragedia del Valbanera creemos que es más importante proteger nuestro estilo de vida que los derechos humanos.

Porque ahora, incluso más que hace 100 años, nos cerramos en banda porque creemos que nuestros problemas son lo primero. Que por ser nuestros son más importantes que los problemas de otros aunque ellos tengan que arriesgarse a morir para mejor su vida. A diferencia de lo que pasa ahora, hace un siglo no tenían suficientes medios para saber que el Valbanera se metía en medio de un huracán, no tenían los suficientes medios para salvar la vida de los inmigrantes. Por eso ahora, lo que pasa en el mar, las muertes que se producen en el océano, ya no son sólo una desgracia más como la del Valbanera. Lo de ahora es un fracaso de la humanidad y eso sí que es una tragedia terrible.