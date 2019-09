Empezar el curso en clases "esqueleto"

El curso escolar ha vuelto a iniciarse con edificios aún en obras en el sur de Madrid. En Parla hay dos casos, el IES El Olivo y el CEIP Blas de Lezo. A la corporación municipal le preocupa muy especialmente este último caso, ya que los alumnos de Primaria han empezado a dar clase no sólo conviviendo con los trabajadores de construcción, sino incluso dentro de un edificio que está lejos de concluir sus obras y que es más “un esqueleto”.

El alcalde Ramón Jurado ha visitado el centro y, más allá de la crítica por la construcción por fases y las promesas incumplidas en los colegios públicos, ha pedido información sobre si la Comunidad de Madrid ha avalado de manera expresa que los alumnos inicien el curso en un edificio que no reúne las condiciones de seguridad adecuadas.

El nuevo edificio del Blas de Lezo no tiene cristales ni aluminio en las ventanas, ni revestimiento en la fachada, no cuenta con el exterior solado y siguen instaladas las vallas de obras. Además, en el plano administrativo, ese edificio no ha sido recepcionado y ni siquiera han enviado al Ayuntamiento la cédula de habitabilidad.