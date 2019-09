Los ganaderos piden 'cautela' a la Fiscalía por cuestionar el fin de los acotamientos en zonas quemadas

El secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos, UCA, José Ramón García Alba, ha defendido esta mañana, frente a las críticas de la Fiscalía de Asturias, la modificación de la Ley de Montes aprobada en 2017 (apoyada por todos los grupos políticos a excepción de Podemos) en el parlamento autonómico y que supuso el levantamiento de los acotamientos al pastoreo en zonas quemadas.

La Memoria de la Fiscalía presentada esta semana apunta a que en su mayor parte los incendios registrados en Asturias tienen relación con la regeneración de pastos; no comparte esta visión García Alba que pide cautela a la hora de afirmar tal cosa y también reclama que deje de señalarse al ganadero como el culpable de los incendios. Si no, la Fiscalía solo tiene que mirar, asevera el responsable de UCA a otras comunidades afectadas estos días por incendios en las que no hay una modificación legislativa como la que se hizo en el Principado. Por eso entiende que estamos ante una “pataleta en contra del ganadero, porque si los animales salvajes sí pueden andar por las zonas quemadas sin ningún problema y los domésticos no… bueno, pues que valoren esa situación y miren un poco también en otras provincias como Galicia o Canarias en las que todo estaba quemando estos días y ahí no se modificó ninguna ley”.

Palabras del responsable de la Unión de Campesinos, antes de participar en la sede de la Presidencia del Principado en Oviedo en un encuentro con el presidente Adrián Barbón para abordar los problemas del sector ganadero; ha acudido junto al líder de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero y el secretario general de la Unión de Pequeños agricultores de España (UPA), Lorenzo Ramos.