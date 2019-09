Once años de pena de banquillo

En cuestión de arte, de descubrimientos, los alaveses somos muy escépticos. Tenemos decepciones frescas todavía, para serlo. La primera, en 1991: la cueva de Zubialde, la llamaron la capilla sixtina de la prehistoria, con pinturas rupestres de mamuts y rinocerontes. Unos arqueólogos ingleses solo viendo unas fotos nos pusieron en nuestro sitio. Todo acabó siendo bastante chabacano: se descubrieron hasta hilos de estropajo en las pinturas. Su descubridor, Serafín Ruiz, fue condenado a devolver los doce millones de pesetas que cobró de la Diputación.

El segundo hallazgo de talla mundial fue el de Iruña-Veleia en 2006. El director del yacimientoi, Eliseo Gil, y su equipo descubrieron unos grafitos con inscripciones en euskera siete siglos antes que las glosas emilianenses y la representación del Calvario más antigua del mundo. Los hallazgos fueron cuestionados y una comision de expertos concluyó que las piezas mas relevantes habian sido manipuladas.

El próximo 3 de febrero, la Justicia determinará si fue así. Once años después. Probablemente la instrucción más larga de la historia de Euskadi. Así, que no seré yo quien en un minuto condene a Gil. Aunque en este caso ya está sufriendo una condena. Once años esperando, desprestigiado, estigmatizado y sin trabajo. La pena del banquillo, la llaman. Si es culpable, que le juzguen y pague. Pero nadie se merece esta espera.