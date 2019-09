Raquel Alonso, la mujer que convivió durante veinte años con un miembro de una célula yihadista

Raquel Alonso, víctima del yihadismo en España, inicia su relato en la década de los noventa cuando conoce a Nabil Benazzou (Casablanca, 1972), el que sería su marido durante los próximos veinte años.

“Nos conocimos en una cervecería de Madrid”, comienza Raquel su relato. “En el año 95 conocí a su familia para ver qué tipo de familia era, y me encontré una familia absolutamente igual que la mía”, continua.

La relación con Benazzou empezó siendo él una persona que no practicaba ninguna religión y fruto de esta historia nacieron el hijo y la hija que ambos tienen en común.

El año 2011, con el fallecimiento del padre del marido de Raquel, esté empezó a ir a la mezquita, donde conoció a un grupo de personas, feligreses del templo musulmán de la M-30 de Madrid, con las que emprendió un camino hacia la radicalización.

A partir de ese momento comienza el verdadero infierno para Raquel y sus dos hijos: “empezó a aislarse, se volvió arisco con los niños y cruel conmigo. Dejamos de tener alcohol en casa, música y televisión”. Raquel suspira y toma aire para continuar.

El momento más complicado que relata se produce en el domicilio familiar cuando se encuentra con su hijo descompuesto que le reconoce que su padre le había estado “enseñando videos de decapitaciones, de cómo se degollaba a los infieles, de cómo un joven tenía que inmolarse”, apunta sin perder tono en el relato.

Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la convivencia era insoportable y tomó la decisión de separarse. “Mi abogada me dijo que en caso de divorcio habría un convenio regulador y que tendría que dejar a mis hijos con él durante las vacaciones”, algo que sigue horrorizando a Raquel según lo relata ante los micrófonos de la Cadena SER.

Durante un tiempo, y con la intención de alejar el foco de sus hijos, tomó la decisión de fingir una conversión al Islam. “Yo era la que me levantaba a las cuatro de la mañana a rezar, era la que me leía todo lo que él me pedía en árabe, era la que hacia ramadán. No consiguió adoctrinarme pero sí someterme”, concluye.

Tras tres largos años de verdadero infierno Benazzou fue detenido en el marco de la operación Gala el 16 de junio de 2014 junto a otros radicales de la conocida como Brigada Al Ándalus.

Hoy Raquel continua su lucha para ser reconocía como víctima directa del terrorismo yihadista, una petición que lanza a la justicia española a quien pide más apoyo para personas en su situación. Su calvario continúa, no solo por las graves consecuencias psicológicas, sino porque a día de hoy recibe amenazas a las que tiene que hacer frente por haber declarado contra el que fuera su marido durante veinte años.