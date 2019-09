Cervera "para siempre"

El entrenador amarillo recoge las palabras de Vizcaíno el pasado martes en El Faro en las que decía que Cervera sería el entreandor del Cádiz el tiempo que él quisiera. El míster no duda en asegura que le gustaría que fuera "para siempre, yo para siempre".

Cervera sabe que pasa por un buen momento, pero pincha el globo de la euforia y reconoce que los resultados son los que mandan y los que marcan su popularidad. "Dependo de los resultados nada más. No dependo de lo que haga aquí abajo, ni de lo que hemos conseguido desde que llegué, ni de los avances del club, ni de nada más. La gente que habla bien o mal de mí lo hace por los resultados".

Por último, sobre su renovación, dijo que "No es cuestión de tiempo, me cuesta hablar de esto. Yo estoy muy agusto aquí, pero soy entrenador de fútbol. Me gustaría que si pasase pasara porque se confía en lo que se hace y porque gusta lo que ve".