Tercer día de la gota fría en Gandia y la Safor

Tercer día de gota fría en la comarca de la Safor y continuamos en alerta roja por el riesgo de fuertes lluvias y tormentas. El aviso máximo de la Aemet estará activo hasta la medianoche de hoy porque la previsión habla de lluvias con intensidad torrencial de hasta 90 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, vientos de más de 70 km/h y un temporal de mar con olas de 3 metros. La gota fría se está desplazando del sur al norte de la Comunitat Valenciana a lo largo del día y según los expertos esta tarde se podría complicar la situación.

Para el fin de semana se espera una mejoría del tiempo, aunque el riesgo de chubascos y tormentas puntuales no desaparece. Mañana sábado se rebajará la alerta de roja a amarilla y el domingo se dará por finalizado este episodio de lluvias, no obstante no será hasta el lunes cuando volvamos a tener sol y estabilidad meteorológica.

El jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología, José Ángel Núñez, confirmaba a Radio Gandia SER que la previsión para las próximas horas en la Safor es la de lluvias intensas, con tormentas estacionales que llegarán, previsiblemente, a partir de mediodía.

Hasta el momento, lo que ha "librado" a la Safor de las lluvias intensas ha sido el viento de estos días pasados que ha trasladado las nubes a las comarcas del interior. Los datos de este viernes 13 de septiembre al mediodía, según AVAMET, son: la Drova Barx con 27,4 l/m2, Ador 22,6 l/m2, Marxuquera de Palma de Gandia 20 l/m2; La Font d´En Carròs 17 l/m2 y La Llacuna en Villalonga 15 l/m2. En Oliva se han medido 12,2 l/m2, Gandia 8 l/m2 y Tavernes 5 l/m2.

Por lo que se refieres al acumulado de las últimas 72 horas en las zonas y municipios de la Safor cabe destacar los 268 litros por metro cuadrado se han recogido en La Llacuna de Villalonga; 160 en la Drova de Barx; 92 en el norte de Villalonga; 112 en Marxuquera de Palma; 71 en Oliva; y 52 en el centro urbano de Tavernes.

En el centro de Gandia se han acumulado en los tres días casi 64 litros por metro cuadrado, y curiosamente la estación ubicada en Roís de Corella ha registrado casi el doble: 120 litros por metro cuadrado.

Sin duda una de las imágenes del temporal es la del río Serpis a su paso por la ciudad de Gandia donde, como pueden ver en el vídeo de portada de esta noticia, ha aumentado su caudal de forma significativa. No es para menos porque en la zona del pantano de Beniarrés ya suman más de 500 l/m2 en esta gota fría. Tanta agua también deja imágenes de un puente bajo el agua, en el Serpis, a la altura de la Fàbrica de la Llum, en la antigua vía del tren en Villalonga.

Molts dels que vivim a la Safor coneguem de bon tros la via verda del Serpis, i concretament el punt de la Fàbrica de la Llum quan passem el riu pel pont cap a L\'Orxa.



Aquest és l\'estat del pont.@radiogandia @APEIFLaSafor @lp_lasafor @LevanteEMVSafor @CHJucar @BombersGandia pic.twitter.com/JhkCFBUilo — Meteo_IncendiosForestales_CV (@Meteo_IF_CV) September 13, 2019