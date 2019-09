El PP de Ibiza califica de "decepcionante" el inicio de curso escolar

El Partido Popular de Ibiza dice que no se puede hablar de normalidad en el arranque de las clases y sus dirigentes aseguran que que el curso escolar ha comenzado de forma "decepcionante, lamentable y preocupante".

El vicesecretario de acción sectorial, Santi Marí, dice que siguen los problemas de los últimos años, por la falta de nuevas infraestructuras lo que ha provocado que "hayan aumentado las ratios en las aulas de infantil y que se hayan tenido que instalar más barracones".

Habla de falta de planificación “con obras en marcha o goteras en algunos centros”. Marí afirma que el Govern no tiene que escudarse siempre en los Ayuntamientos para tratar de justificar la falta de inversiones. Pone ejemplos como la segunda fase del Quartó del Rei "donde ya tiene los terrenos a su disposición y existía el compromiso de llevarla a cabo".

Dice que es imprescindible iniciar obras como la ampliación del colegio de Sant Carles, "porque tiene capacidad para 200 alumnos y tiene 300 estudiantes matriculados". Apremia también al Ayuntamiento de Ibiza a ceder terrenos para la construcción de un nuevo instituto y sobre el colegio de Santa Eulària, afirma que le corresponde a la Comisión de Medio Ambiente "desbloquear la cesión del solar".

Para el PP las carencias que tiene Ibiza demuestran que la delegación territorial "no tiene peso alguno en Mallorca". Según Marí, "o el conseller de Educación no hace caso de lo que se le pide, o, la delegada territorial no es suficientemente reivindicativa".

La coordinadora de la Comisión de Educación, Belén Torres, habla de arranque de curso "humillante y vergonzoso". Denuncia el incremento de barracones y dice que ni siquiera aquí la planificación ha sido adecuada, "porque faltan por instalar dos más por la ampliación prevista del instituto Isidor Macabich que ya deberían estar colocadas"

El PP teme que los recortes que tendrá que hacer el Govern en su presupuesto puedan afectar a las inversiones educativas en Ibiza.