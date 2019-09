Alcalde: "Al-Sheikh viene con un proyecto ilusionante para los almerienses"

Es el hombre que mejor conoce el proyecto que Turki Al-Sheikh quiere desarrollar en Almería. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, repasa con LA VOZ y Cadena SER todos los temas de actualidad que rodean al conjunto rojiblanco, y es que el buen inicio de competición viene acompañado por las ideas que el nuevo grupo inversor tiene preparadas para un futuro muy cercano. El edil, fiel abonado y fijo en el palco cada fin de semana que el Almería juega en casa, ha mantenido varias reuniones con Mohamed El Assy, director general del club, y con el resto de personas de confianza del magnate saudí Turki Al-Sheikh.El Estadio

El legado de los Juegos Mediterráneos no se toca. El Mediterráneo nunca va a pasar a propiedad privada, sino que el Ayuntamiento continuará manejando la instalación. Es la única puerta que tiene cerrada el nuevo Almería, pero Fernández-Pacheco ofrece una vía más accesible, y es la cesión del Estadio durante un plazo de tiempo más amplio: “El Estadio no se va a vender, porque es patrimonio de los almerienses y no hay dinero en el mundo que lo puede pagar. Otra cosa es que facilitemos la inversión que el club quiere realizar, por ejemplo, ampliando el convenio de cesión durante un periodo de tiempo más largo”.

El Almería cedía el Mediterráneo al club durante 365 días y después se renovaba dicho contrato. Ahora con Turki Al-Sheikh se podría modificar: “En esa fórmula trabajamos con el Almería, con el fin de ceder la instalación durante más años para que puedan amortizar la inversión que quieren hacer y que será beneficiosa para Almería”. Incluso puso un ejemplo el alcalde, ya que “si ellos quieren colocar un nuevo videomarcador no le vamos a poner ningún obstáculo, y es que en el presupuesto de nuestro Ayuntamiento no entraría un gasto como éste”.

Ciudad Deportiva

Al-Sheikh quiere conseguir una superficie de, al menos, 100.000 metros cuadrados para levantar una de las mejores Ciudades Deportivas de Europa, y para ello el Ayuntamiento le brinda la posibilidad de adquirir un terreno en la zona de El Toyo. Fernández-Pacheco recuerda que ofrecen facilidades para encontrar la mejor solución: “Ellos tienen muchas ganas de hacer una Ciudad Deportiva ejemplar que complete el proyecto de club. Nosotros ponemos toda la carne en el asador, pero la inversión la tienen que hacer ellos”.

Afición

Ha hablado en varias ocasiones con la nueva propiedad y tanto en su papel de alcalde como de ciudadano, hasta la fecha no ha encontrado obstáculos con el Almería. Dichas conversaciones están enfocadas a una remodelación casi total en todo lo que rodea al club, con beneficio para la ciudad. Fernández-Pacheco recuerda que las puertas siguen abiertas para Turki Al-Sheikh y su equipo: “Desde el primer día se nota que son amables. Tienen muchas ganas de reunir un equipo competitivo, convencer e ilusionar a la gente de Almería, apostando a la Fundación para el equipo femenino y genuine. La relación con el Ayuntamiento es excelente después de varias reuniones”.