Un marinero de Cuenca recoge ropa para los refugiados de la isla de Lesbos

Óscar Fernández tiene en marcha una recogida de ropa, calzado y productos de higiene en Cuenca hasta el 30 de septiembre. Pide a los conquenses que donen camisas, camisetas, pantalones de hombre y mujer, toallas, champú, gel, espuma y cuchillas de afeitar, cepillos y pasta de dientes, compresas, toallitas y ropa de bebé y otros enseres que puedan facilitar la vida diaria de los refugiados en la isla griega de Lesbos. Todo lo recogido se destinará a Attika Human Support una de las mayores ONG que trabajan en la zona donde dirigen el mayor almacén de la isla con productos donados y destinados a solicitantes de asilo. Esta organización no distribuye alimentos. El propio Óscar Fernández se encargará de recoger en Cuenca estos productos. Se pueden poner en contacto con él en el teléfono 630 73 06 49 o a través de su cuenta de Facebook. Nos lo ha contado en Hoy por Hoy Cuenca.

Óscar Fernández es marinero de profesión, ha desarrollado su profesión durante años en la costa mediterránea española en barcos de recreo turístico, pero hace unos meses decidió cambiar las golondrinas y los ferris por un buque de rescate de personas. Se embarcó en el Aita Mari, el barco de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario con los que viene colaborando desde hace año y medio. “Surgió la oportunidad de darle un cambio a mi vida profesional y me embarqué hace cuatro meses con ellos para traer el bardo desde Grecia a España donde se han realizado unas reformas necesarias en el buque”.

Óscar nos ha contado que “las islas griegas están colapsadas”. “Ponemos la atención en el Mediterráneo central porque Libia es otro gran problema y estamos convirtiendo el mar en una fosa común, pero la situación de los campos griegos es de hacinamiento absoluto, están sobresaturados. En una antigua cárcel de Moria habilitada para 2.500 personas ahora mismo hay unas 10.000 de los que la mitad son niños y unos 800 son menores no acompañados”, explica Fernández.

Óscar Fernández en los estudios de SER Cuenca. / Cadena SER

La ayuda que aportan las ONG a los refugiados que llegan a las islas griegas es fundamental. “La aptitud de los gobiernos nacionales es vendarse los ojos y no mirar, la posición de las instituciones europeas es totalmente lamentable. Los refugiados, entre que Grecia ya es un país con ciertas carencias, hoy en día están en manos totalmente de las ONG de las que dependen hasta para acceder a las medicinas, porque el último Gobierno griego se las ha quitado desde un ibuprofeno hasta tratamientos de diabetes o enfermedades cardiovasculares”, relata este marinero de Cuenca que llegó al mar “porque he vivido muchos años en Alicante y de ahí surgió la vocación o el interés o simpatía que le tengo a los barcos”. “No es muy habitual que haya marineros de Cuenca”, dice Óscar que reconoce que “solo he conocido a otro que ya está jubilado”.

“He visto que hay que darle otra oportunidad al mar que no es solo turismo y cruceros. Hay muchas pateras y ellos cruzan el Mediterráneo en un patito de goma y yo voy a intentar rescatarles en un barco con todas las condiciones de seguridad”, confiesa Óscar. “Es otra forma de vivir el mar y no sé si es también limpiar la conciencia de Europa, pero sí es un trabajo bastante más agradecido”.

El barco 'Aita Mari' con el que trabaja en el Mediterráneo la ONG Salvamento Marítimo Humanitario. / Óscar Fernández

El Aita Mari es el buque de rescate de Salvamento Marítimo Humanitario que ahora está amarrado en el puerto de Pasaia (Guipúzcoa). Allí llegó en julio para mejorar su habitabilidad con la creación de dos baños más. “Se han pasado todos los certificados y estamos a la espera de que la junta directiva de la ONG pida los permisos para navegar y que el gobierno decida qué nos permite o qué no nos permite hacer. A día de hoy, es lamentable decirlo, el único gobierno que está poniendo impedimentos para que sus barcos zarpen es el español. Otra cosa es lo que ha sucedido este último año con Salvini en Italia que cerró los puertos. Eso es otro problema. Lo que ocurre con el gobierno español es que no deja zarpar ni al Open Arms ni al Aita Mari”.

Tras su experiencia en Grecia, y al conocer el trabajo que realiza Attika Human Support, Óscar Fernández decidió echar una mano y poner en marcha la recogida de ropa y calzado que lleva a cabo estos días en Cuenca. “El campo de Moria en Lesbos es una aberración. No es un campo de refugiados, es un campo de concentración. También me llamó mucho la atención un cementerio con miles de chalecos salvavidas que hay al norte de Lesbos a lo largo de dos montañas. Eso me hace pensar en qué mundo vivimos o que el mundo no es igual para todos”.

Cementerio de chalecos salvavidas en la isla griega de Lesbos. / Óscar Fernández