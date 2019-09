El barrendero Paraninfo

Llegó Septiembre y el discurso político es un guirigay de ofertas y demandas, a la greña. Todavía no sabemos quién será el Paraninfo, el padrino de bodas que inaugure y pronuncie el nuevo rumbo político. Estamos en expectativa de destino. Es cosa del capitalismo flexible, con sus políticas fluidas y estafas continuas, que nos obligan a vivir en precario y peligrosamente en un continuo no saber a qué atenerse y en un autoengaño permanente que nos lleva a interpretar nuestra propia impotencia, en términos de libertad; nuestra conformidad, como prudencia. ¿A dar gato, por liebre?.

Entre la algarabía mediática, el silencio de los corderos, y las ofertas de últimas rebajas, un titular extraño, una larva: “EL ALEGATO DE UN BARRENDERO DE GIJÓN ARRASA EN REDES SOCIALES”. Notaba que no se le daba la importancia debida a su trabajo y lanza un panfleto formidable, en defensa propia y de la función pública: “SOY UN BARRENDERO, NO UN “BARREMIERDAS”. No hace falta que me admires, solo que me respetes y valores…Me produce mucha tristeza haber terminado de limpiar una calle entera y volver la vista atrás para comprobar que todo está de nuevo sucio, que no has valorado mi trabajo, que has dejado un colchón en la acera…que no has recogido las boñigas de tu perro y has dejado sus orines por todas partes…”

Me dan ganas de proponer como Paraninfo, a ese barrendero gijonés, un artesano por su reconocimiento y defensa del trabajo bien hecho y su compromiso con el servicio público.

Necesitamos menos máquinas de guerra electoral y más políticos artesanos.

Barrenderos y brujas todas con escoba: ¡a la calle!

¡VESUVIUS no se cierra!