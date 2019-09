Las personas con cáncer siguen esperando por la radioterapia en Lanzarote

En Lanzarote no hay radioterapia. Los pacientes que padecen cáncer se siguen viendo obligados a trasladarse a Gran Canaria para recibir su tratamiento. "Me parece un poco fuerte que después de tres años no tengamos ni siquiera una respuesta", lamenta Carmen Arrocha, Presidenta de AFOL. El gobierno saliente preparó un proyecto para la construcción de un bunker de radioterapia en la isla, que está en licitación, pero hasta ahora, "no sabemos nada", lamenta Arrocha. "Desde el Gobierno de Canarias no hemos recibido respuesta", lamenta AFOL.

El Cabildo de Lanzarote si ha recibido a Carmen Arrocha, sin embargo, no fue la Presidenta sino Carlos Espino quien recibió a Carmen. "Están muy ocupados últimamente con muchas cosas. Me recibió el señor Carlos Espino, le presenté todo lo que necesitabamos y me dijo que está en la mano de la Presidenta resolverlo todo", explica Arrocha. "Necesitamos que la radioterapia se encuentre ya en Lanzarote, ya no solo por el traslado a Gran Canaria sino por la calidad de vida que muchos de ellos no están teniendo", concluye. Escucha la entrevista completa a Carmen Arrocha en Hoy por Hoy.