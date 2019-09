Los barracones y la educación de 0 a 3 años

En Canarias tenemos 77 aulas modulares, que es como se le llama formalmente a los barracones, donde reciben clases muchos niños de las islas, especialmente de Lanzarote. Pero estas instalaciones no son nuevas. Da la impresión que tanto los miembros del actual gobierno como los de la oposición que fueron gobierno o no, se acaban de enterar y se han escandalizado del escándalo que es que desde hace más de una década esto ocurra en las islas, que no tengan centros educativos en condiciones para todos los alumnos, fundamentalmente por el vertiginoso crecimiento poblacional que se produjo en Canarias por el boom económico.

Esto es como en el caso de los incendios, el PP y el Psoe cuando son oposición al gobierno de España, es cuando demandan más aeronaves para la lucha contra incendios en Canarias. El último capítulo ocurrió el miércoles en el Senado, parecía una broma.

Pues ahora que se han enterado todos que tenemos niños en barracones por aquí y también la nueva consejera de educación por lo visto, hay que ponerse manos a la obra. María José Guerra ha anunciado un plan de choque para solventarlo. Pues a ver si es verdad y lo consiguen antes de que finalice la legislatura y no haya que esperar a que baje la población por alguna crisis económica o porque, como nos está pasando, nazcan menos niños que antes.

Cuando nos demos cuenta que el elemento esencial para el desarrollo de un pueblo es la educación y el conocimiento y que de eso depende especialmente su desarrollo, como entendieron los coreanos entre otros, avanzaremos sin retorno. Y esto no puede hacerse con parches, tiene que haber un plan.

Un plan que aborde la financiación hasta alcanzar como mínimo el 5% del producto interior bruto invertido en educación pública, que aborde también las infraestructuras, tercero las escuelas infantiles públicas que conseguirían que alumnos de familias más humildes no partieran más tarde a formarse, no se trata de guarderías se trata de educación, y así avanzando hasta llegar a la Universidad, a los másteres y por supuesto a la investigación, el desarrollo y la innovación.

Y en las islas no podemos seguir esperando por el estado, que tiene que poner el dinero, pero mientras cumple, tenemos que empezar nosotros a solucionar el problema de la gente. Gobernar es priorizar. Y no se puede cambiar un gobierno y que todo siga igual. Todavía no han alcanzado los 100 días pero es bueno recordar los asuntos clave.