Podemos y CHA rechazan la ampliación de Cerler y piden una reunión del cuatripartito

Aramon ha comenzado con la construcción de la pista forestal entre la estación de Cerler y el collado de Basibé para poder iniciar las catas para la construcción del telesilla y ampliar este centro invernal por Castanesa. Es el primer paso de un polémico proyecto de 40 millones de euros.

Este inicio de las obras casi ha coincidido con la primera comisión en las Cortes de Aragón de la Comisión de Vertebración del Territorio. Sobre urbanismo, Álvaro Sanz (IU) le preguntaba al consejero José Luis Soro (CHA) por posibles movimientos en el Valle de Castanesa para ampliar la estación de esquí de Cerler. Soro, en su respuesta, era rotundo: "Lo que le puedo decir de Castanesa es que en el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, ni en la pasada legislatura ni en esta se ha hecho ninguna actuación ni ha entrado ningún papel, por lo tanto, no tengo nada más que decir".

Sin embargo, las máquinas están ahí y han comenzado las obras, toda una sorpresa para la mitad del gobierno cuatripartito (Podemos y Chunta Aragonesista), que están en contra de la ampliación de las pistas de Cerler por Castanesa. Ambas formaciones piden una reunión ya al gobierno.

A pesar de la evidente división de opiniones, Joaquín Palacín, portavoz de Chunta en las Cortes de Aragón, no cree que sea una crisis de gobierno. "No creo", insiste. "Tenemos que hablar, dialogar... y estamos hablando de una empresa mercantil, con lo cual, no tiene nada que ver con el pacto de gobierno; tenemos que saber qué es lo que ha pasado y, fruto del diálogo, seguro que pueden dar soluciones".

Tampoco piensa que sea una crisis de gobierno una de las responsables de medio ambiente del Consejo Ciudadano de Podemos Aragón, Charo Giménez, que sí emplaza a un encuentro a cuatro para abordar el tema. "No es sostenible económicamente; nos ha sorprendido y vamos a hablarlo, obviamente".

Ambas formaciones aseguran que mantienen su rechazo al proyecto. "No hemos cambiado un milímetro cuál es nuestra opinión", remarca Joaquín Palacín. "No entendemos cómo han empezado las obras y creemos que un proyecto de estas características obedece a un modelo caduco, con una vía de hace 10 años y las condiciones han cambiado; no comprendemos ni compartimos ese proyecto".

Giménez, de Podemos, recuerda cómo los científicos vaticinan una disminución del manto nival en el Pirineo para los próximos años, tanto en el descenso de número de días de nieve como de su espesor. Además, "el Pirineo aragonés siempre ha sido el más alto pero la zona oriental [donde se ubica Cerler] siempre ha tenido unas temperaturas más altas y una capacidad de pluviometría más baja" por lo que "esta zona no es la más apropiada para hacer este tipo de inversión".