Sin plazos para aprobar los conciertos sociosanitarios de Ibiza

El Consell de Ibiza no pone plazos concretos para sacar los conciertos sociales pendientes para acabar de una vez por todas con los problemas económicos que tienen las asociaciones sociosanitarias de la isla.

Lo que si tienen claro desde el gobierno insular es que estos conciertos no serán de un año como en la pasada legislatura sino que tendrán una vigencia de cuatro años. La consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, dice que es una manera de dar "estabilidad" a las asociaciones para que se puedan planificar mejor. Pero antes el Consell tiene que contar con la cartera de servicios básicos, que todavía no se ha aprobado.

Escandell destaca que están en la fase de analizar los trámites que faltan y por eso no quiere hablar de fechas para aprobar estos conciertos que todavía no han salido que son los de centro de día y ocupacional y los servicios de promoción a la autonomía. Destaca que "todavía no hemos tenido tiempo de valorar o de analizar en profundidad que tiempos están marcados o que trámites faltan".

Escandell dice que aunque no haya plazos para sacar los convenios las asociaciones sociosanitarias, -que en muchos casos están con el agua al cuello desde hace meses-, por los retrasos en el pago de las ayudas económicas "no quedarán desatendidas". Dice que de cara a los próximos presupuestos se buscarán formulas "a través de subvenciones puntuales o de convenios, que incluso se pueden aprobar por vía de urgencia para dar respuesta a sus necesidades" .

Escandell resalta que se puso en marcha un plan de choque para agilizar los pagos pendientes a las asociaciones y afirma que están avanzando "a buen ritmo" para abonar todo el dinero que se debe actualmente.