El campo de Cartagena, Guadalentín, Molina, Cieza y Abarán, donde más destrozos ha hecho la DANA

No hay aún número de hectáreas afectadas, y aún es pronto para saber si se podrán recuperar cosechas que están dañadas. Miguel Padilla calcula que hasta dentro de una semana no se podrá hacer una estimación oficial, ya que se da el caso de que aún no se puede acceder a explotaciones que continúan anegadas por el agua.

Lo que sí asegura es que habrá retrasos en la producción, pues habrá que volver a plantar, algo que no se podrá hacer hasta dentro de 20 días o un mes. Pero, eso sí, no teme que vaya a haber desabastecimiento.

En cuanto a los afectados, reconoce que gran parte de los agricultores carece de seguro agrario, lo que complica que puedan recibir ayudas por los daños. Padilla ha aprovechado para reivindicar un cambio en la línea de seguros, que se hace difícil de contratar por los agricltores, por lo elevado de las franquicias que iponen.

Precisamente el consejero de Agricultura ha pedido a los agricultores y ganaderos que no se hagan falsas esperanzas sobre las posibles ayudas, porque no pueden asegurar una ayuda a aquellos que no tienen seguro agrario.