Un horizonte económico "desconocido y nada fácil" en Aragón

"El horizonte económico ahora mismo es desconocido, y nada fácil". Son las palabras del consejero de Hacienda en las Cortes de Aragón, al explicar que el escenario es de "incertidumbre": sin presupuestos en España, con los de Aragón prorrogados y con 400 millones de euros retenidos en el Estado.

Carlos Pérez Anadón ha afirmado que va a luchar por mejorar la financiación autonómica y para que haya una armonización real de los impuestos en España. El objetivo, que la presión fiscal en Aragón esté por debajo de la media española.

Entre las propuestas en materia de impuestos, Pérez Anadón ha indicado "poner en marcha deducciones fiscales a empresas que potencien el I+D+i, a facilitar iniciativas sobre bonificaciones en transmisiones patrimoniales de terrenos agrícolas sin concentración parcelaria, a la lucha efectiva contra el fraude fiscal, evaluando para ello la creación de la Agencia Tributaria de Aragón en coordinación con la agencia estatal".

Su departamento va a tener un claro sesgo politico, porque será el que coordine el gasto de los consejeros del cuatripartito. "Tengo presente ahora y en toda la legislatura que somos un solo gobierno, lo que nos obliga a ser prudentes en las previsiones, disciplinados en el gasto y firmes en la toma de decisiones", ha remarcado.

Techo de gasto, miuras y vitorinos

Los grupos de la oposición ha dejado claro que van a estar vigilantes, y han tachado el discurso de Pérez Anadón de "victimista". Desde el PP, Carmen Susín le ha dicho que el anterior consejero Gimeno le ha dejado un panorama feo, y añadía que "si al miura de la consejería le une usted, hablando el términos taurinos, los vitorinos de los socios le va a costar cuadrar las cuentas", así que "además de legislar tiene que reclamar en Madrid y no echar culpas".

Y José Luis Saz, de Ciudadanos, lo que he ha pedido a Pérez Anadón es que diga cuándo va a presentar el techo de gasto. "Les está diciendo a los departamentos que elaboren las previsiones de gasto conforme a lo que es el límite de gasto no financiero pero no se ha aprobado", por lo que "no es posible que se pueda elaborar un presupuesto".