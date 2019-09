Colmenar Viejo y Tres Cantos reclaman medidas temporales urgentes para paliar el corte del enlace de la M-607 con la M-40

Los alcaldes de Colmenar Viejo y Tres Cantos, Jorge García y Jesús Moreno han expresado su enfado y molestar con el Ministerio de Fomento por la falta de información directa de las obras del enlace de la M-607 con la M-40. Los regidores que ya han solicitado una reunión urgente con la Dirección General de Carreteras reconocen que se enteraron del mal estado del puente y la ampliación de la actuación sobre este durante otros nueve meses por SER Madrid Norte.

El alcalde de Colmenar Viejo ha recordado que esta es la única salida hacia Madrid capital y su cierre supone un importante perjuicio para todos los vecinos. García reclama además de una información continua y directa, la coordinación para activar otras medidas para paliar los importantes problemas de movilidad que está provocando, como habilitar un tercer carril en los arcenes o incrementar las frecuencias del transporte público.

Tanto García como el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno entienden que la seguridad es lo primero, pero eso no justifica la falta de información por parte del Ministerio de Fomento y la necesidad de coordinar medidas temporales. Moreno cree que los responsables estatales no actuarían así, si sufriesen los problemas de movilidad que los vecinos afrontan cada día e insiste, aún no tienen ninguna información oficial.

Ambos regidores han insistido en volver a señalar los retrasos e incidencias continuas en la línea de Cercanías y la necesidad urgente de abordar el proyecto del cierre de la M-50 por el norte de Madrid.