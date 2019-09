El Concello centrará en la educación juvenil su lucha contra la Violencia Machista

El triple crimen machista de Valga sigue marcando tristemente la agenda del día, con minutos de silencio frente a los edificios oficiales. En A Coruña, en Maria Pita a las doce del mediodia, y una hora antes frente a la Subdelegación del Gobierno. El Concello ha anunciado que su política contra la violencia machista se centrará este mandato en la educación. En la concienciación desde los estratos más jovenes.

El gobierno local pretende reforzar la visibilización de la violencia machista entre los adolescentes, los menores y la juventud en general. A través de charlas en los colegios, pero también con campañas atractivas y que calen en los intereses de este colectivo. Educación como base para obtener resultados a medio y largo plazo.

El Concello pedirá la colaboración con la Xunta para integrar este programa dentro de los centros educativos.

La Subdelegación del Gobierno habla de unidad de acción entre la política y la sociedad.

La subdelegada, Pilar López-Rioboo, además de recordar la situación en la que quedan los dos hijos de 4 y 7 años de Sandra Boquete, ha abogado por un trabajo transversal necesario contra la violencia contra la mujer.

Los colectivos feministas convocan una concentración mañana miércoles a las ocho de la tarde en el Obelisco. La Diputación de A Coruña también ha condenado el triple asesinato. Demanda más implicación institucional para luchar contra la violencia machista.

El homicida, José Luís Albet Lafuente, ha pasado hoy a disposición judicial tras confesar ante la Guardia Civil que había asesinado a su ex mujer, Sandra Boquete, de 39 años,a su ex cuñada Alba y a su ex suegra, María Helena Jamardo. Un crimen cometido delante de sus propios hijos menores. Asesinó a las tres mujeres con un arma que fue localizada en el río Tambre.