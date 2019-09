Alarza, Mola y Noya, juntos por primera vez en España en ProTour2019

Los triatletas Fernando Alarza, Mario Mola y Javi Gómez Noya competirán juntos en España por primera vez en el Triatlón ProTour 2019, que se disputará en Pontevedra del 12 al 13 de octubre, y que estrena un formato “innovador y espectacular” que incluye pruebas de sprint y eliminación.

La prueba, que fue presentada este martes en la sede de LaLiga, contará en total con 40 triatletas, tanto masculinos como femeninas, y el circuito estará formado por 200 metros de natación, 3,6 kilómetros que tendrán que completar en bicicleta en dos ocasiones y 1,7 kilómetros corriendo para concluir.

“El formato de competición es muy innovador, pegado a la realidad y necesidades de la televisión. No hace falta ser un experto en triatlón para entender que va a ser una prueba muy emocionante. Nos parecía que un proyecto de esta envergadura no tenía cabida sin la Liga que nos ha dado el apoyo televisivo con su OTT, que es fundamental para la competición espectacular que queremos transmitir”, declaró José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón (FETRI).

“Me parece que esta competición tiene varios valores que me gustaría transmitir. El principal son las personas que están aquí, son los deportistas. El ProTour nace gracias al compromiso de los deportistas de élite de nuestro país, si ellos no hubiesen querido este no hubiese sido el mismo proyecto y trabajar con ellos ha sido muy fácil. Queremos poner en valor a nuestros deportistas y estamos muy contentos porque ellos son los primeros que han dado el paso. Queremos que se sientan como estrellas del deporte porque es lo que son”, añadió.

Además, Hidalgo se mostró confiado en que la afición responderá en una capital del triatlón como es Pontevedra: “Es un formato muy espectacular y queremos llenar Pontevedra, que sea un estadio de triatlón y creemos que Pontevedra va a responder y va a estar animando a nuestros triatletas”, dijo.

El Pro Tour 2019 contará con la gran atracción de que se podrá ver competir por primera vez en España a los tres triatletas españoles que luchan cada año por hacerse con el Mundial: Alarza -cuarto en el último Mundial cerrándolo con un tercer puesto en la gran final, bronce Mundial en 2017 y subcampeón de Europa 2018-, Gómez Noya -cinco veces campeón mundial, cuatro veces campeón de Europa y plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012- y Mario Mola -tricampeón mundial y bronce en el Europeo de 2013-.

“Javi, Mario y yo nos enfrentamos todo el año, pero nunca ha ocurrido que los tres españoles que están luchando por el Mundial se citen en una ciudad tan importante para nuestro deporte como es Pontevedra. Lo difícil cada año era juntarnos a todos por el calendario de competiciones, pero se ha trabajado para tener a los mejores triatletas de España y creo que va a ser una carrera muy abierta por el formato”, valoró Alarza sobre este enfrentamiento.

“No hay más estrategia que ir a tope porque el último de cada disciplina se elimina y cualquier fallo que cometas te deja fuera. Creo que tanto Javi, Mario como yo intentaremos tirar de galones y poner a alguno en su sitio lo haremos (ríe) porque este tipo de distancia le viene muy bien a la gente joven. El formato va a hacer que todo se iguale más y este va a ser casi un deporte distinto y va a permitir que se junte todo más y aunque nos den como favoritos vamos a tener que lucharlo mucho y adaptarnos a este formato”, declaró.

Alarza dio también un nombre, más allá de ellos tres, que le ve con muchas posibilidades de luchar por la victoria: “La carrera lo dirá, pero yo voy a tirar una moneda a Mantecón, campeón del mundo sub-23, que entreno con él y sé que en este tipo de formato puede dar un susto”, apostó.

Otro foco de atención será la competición femenina, que estuvo representada en el evento por Anna Godoy, campeona de España y que ultima su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Estamos superemocionadas de poder competir cerca de casa, creo que es una competición muy espectacular porque la distancia es muy corta y eso va a ser también importante para que más chicas puedan competir y creo que será muy espectacular. Creo que vamos a estar las mejores triatletas de España y va a ser una competición de gran nivel; va a ser duro porque todas queremos ganar, pero también va a ser muy divertido”, declaró.

Anna ponderó también la importancia de que la competición se pueda seguir en directo por la plataforma LaLigaSportsTV: “Podernos ver en estas competiciones a través del móvil o desde la tablet motiva a las chicas a seguir entrenando y ver que algún día puedan competir con nosotras”.

José Montero, director adjunto de relaciones institucionales de la Liga, cerró el acto ensalzando el nuevo formato organizado por FETRI: “Quería felicitar al presidente por la valentía de presentar un formato tan innovador, tiene pinta de que va a ser brutal por el formato de competición de eliminación; es súper atractivo. Dos de los grandes valores de esta casa han sido la superación y le innovación y LaLiga no podía quedarse al margen de un proyecto tan innovador. Esperemos que futuras generaciones puedan engancharse a este deporte maravilloso que es el triatlón”, concluyó.