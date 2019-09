"El arte contemporáneo debe ser la cara visible de Baleares"

La Nit de l'Art celebra su 23ª edición. La irrupción del arte contemporáneo africano en la escena artística europea ha sido el tema elegido para esta edición. Una cita de tres días, que arranca el jueves y en la que profesionales, amantes del arte y público en general tienen de nuevo la oportunidad de conocer y disfrutar de cada una de las propuestas que brindan las galerías.

Desde Art Palma Contemporani, la entidad organizadora de la Nit de l'Art, su presidente Frederic Pinya, ha dirigido un mensaje muy claro y contundente a las instituciones para que la Nit de l'Art "deje de ser algo excepcional y que el arte contemporáneo se convierta en la cara visible de nuestra imagen durante todo el año".

La Nit de l'Art se celebra el sábado a partir de las 19 horas pero en los días previos se han organizado una serie de actividades destinado especialmente al público profesional.

El jueves se celebrará los Talks, bajo el título Sobre el futuro de las prácticas artísticas y curatoriales en África. CaixaFòrum acogerá esta conferencia con la presencia de Osei Bonsu, Hansi Momodu, Marie Hélène Pereira, Paula Nascimento y moderada por Elvira Dyangani. El viernes se celebrará el ARCO Gallery Walks, un tour profesional por las galerías de Art Palma Contemporani.

El sábado por la mañana se celebrará la actividad Cine d'Arts, con la proyección de la película Terres Barceló, en CaixaFòrum. Por la tarde habrá otro nuevo tour profesional por las galerías de Art Palma. A las 19 horas se inauguran todos los espacios culturales públicos y privados que participan en la Nit de l'Art.

El Casal Solleric acogerá la exposición de artistas chinos y mallorquines Hibridacions, mientras que Veru Iché presenta Enfleurage. Bell Fullana hará lo propio con Club Misèria, que se trasladará a Can Balaguer el sábado a partir de las 20.30 horas, para llevar a cabo The closing Party. Es Baluard inaugurará On rau la realidad? y en La Misericòrdia se llevará a cabo una exposición colectiva de tres galerías de la Part Forana: Spai B2 de Sóller, Galería Dionís Bennàssar de Pollença y Galería Marimón de Can Picafort.

Una Nit de l'Art que se expande a la Part Forana. En concreto a tres galerías en Sóller, Can Picafort y Pollença. El centro Palma volverá a ser el epicentro de esta noche que cerrará el paso al tráfico para poder albergar a las miles de personas, entre 20 y 30.000 que se esperan la noche del sábado en Palma.