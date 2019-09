Donar tejidos: piel, tendones, huesos o córneas, la donación más desconocida

La donación de tejidos sigue siendo en nuestro país la gran desconocida. Si bien España continua situándose a la cabeza de la donación de órganos en todo el mundo, no ocurre lo mismo con la de tejidos, también muy importante. Y es que todavía no somos conscientes de que, según recuerda Purificación Holguín, Jefa del Servicio de Cirugía Plástica de la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Getafe, un donante de tejidos puede ayudar a muchas personas. “A un quemado, a alguien que por una ulcera en la córnea no ve, puede ayudar a otro a recuperar una cadera, una rodilla, una articulación…”

Celia Casares, responsable del Banco de Tejidos del centro, explica que en este Banco no sólo hay piel, sino también“córneas, huesos, tendones, membrana amniótica de donantes de placentas de cesáreas de donante vivo,… y todo se utilizan para cirugías de pacientes como traumatología, cirugía plástica, oftalmología”.

Sí es cierto, reconoce Holguín, que hay ciertas donaciones, como la de piel que puede causar ciertos reparos al donante o la familia, pero es por desconocimiento. “En el caso de la piel, hay que tener en cuenta que al estar fallecido ya no circula la sangre y por lo tanto al coger la piel no sangra. Nunca se coge de zonas que se veny cuando se hace este tipo de extracciones se hace con mucha delicadeza y la familia ni lo nota”. El aspecto de la zona sería “blanquecino”, porque lo que notaríamos es que falta la capa superficial, afirma. Igualmente cuando se hacen extracciones de cadera, rodilla, tendones, “se ponen piezas conformadas previamente, para que la persona siga teniendo el mismo aspecto”. Es el caso de la córnea. Al extraerse se coloca en su lugar un globo ocular y en ningún caso “el cuerpo queda deformado, ni mucho menos”, dice Holguín. Ambas resaltan la figura del coordinador de trasplantes que existe en cada hospital que es quien informa a la familia de todos los términos y dudas antes de tomar la decisión.

La función del Banco de Tejidos es acoger, analizar y conservar lo donado. En el caso de la piel se procesa en glicerol, se le efectúan los pertinentes controles calidad y de bioseguridad para “comprobar que no está infectada, no tiene ningún problema y se mantiene almacenada a 4º”, dice Casares. En lo que se refiere a los huesos y tendones“llevan un procesamiento de limpieza y se mantiene en ultra congeladores de – 80º, igualmente se les hace sus controles de seguridad, de microbiología y de calidad”.

El hospital de Getafe tiene en estos momentos varios proyectos de investigación en marcha para crear piel artificial con células madre. El futuro pasaría por iniciativas como ésta, dice Holguín, quien no ha querido especificar nada más porque “queda mucho para aplicarlo”.