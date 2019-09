Urtaran: "Los ciudadanos de Salburua y Zabalgana son vecinos de primera "

Escucha aquí la entrevista de inicio de curso con el alcalde Gorka Urtaran. Le hemos preguntado -entre otros- por el soterramiento, por la solvencia económica municipal para afrontar los grandes proyectos que se ha planteado su gobierno, por la falta de vivienda de alquiler social o por la compatibilidad de los proyectos de reforma del Teatro Principal y la construcción del Auditorio en la Senda.

En su entrevista de apertura de curso en Cadena SER Vitoria, el alcalde Gorka Urtaran ha querido mandar un "mensaje claro" a los vecinos y vecinas de Salburua y Zabalgana que se sientan ciudadanos de segunda por la manera en la que se proyecta soterrar el tren a su paso por la ciudad; dice Urtaran que "son de primera como son para mi todas las personas que aquí vivimos" y ha insistido en que su gobierno es "muy sensible a sus peticiones" y que trabajará "para garantizar su calidad de vida".

Recuerda el alcalde que el Ayuntamiento ha presentado 19 alegaciones al proyecto para reduccir el impacto de ruidos, vibraciones y ocupación de suelo por viales y que es una obra que se inicia con 3'6 kilómetros pero que es ampliable en fases posteriores.

Urtaran asegura que los partidos que plantean soterrar todo el trazado de vez están engañando a los residentes de los nuevos barrios y recuerda que lo último que se dijo -lo hizo el alcalde Maroto en tiempos del Gobierno de Rajoy- es que no se iba a soterrar ni un kilómetro de vía. Descarta el regidor contemplar cualquier estudio alternativo o sobre el único plan en firme hasta el proyecto actual: el soterramiento por el norte que firmó Lazcoz. Asegura que aquel es un plan obsoleto, que ponía en valor la especulación de los suelos liberados y que a día de hoy sería mucho más caro, aunque no hay informes de cuánto costaría. Para Urtaran no hay excusas, el soterramiento se tiene que llevar a cabo sí o sí.

¿Principal vs Auditorio?



El alcalde de Vitoria niega que haya voluntad en su gobierno de priorizar la construcción del Auditorio sobre la reforma del Teatro Principal o viceversa, pero reconoce que la opción más ambiciosa de reconfiguración del Principal que pasaba por ampliarlo por medio del derribo de ciertos edificios "pierde peso" ante la lógica de que se va a invertir dinero en otra infraestructura.

Por cierto, sobre la caja escénica, explica Urtaran que se prevé una configuración versátil del escenario de tal manera que se puedan llevar a cabo otras disciplinas más allá de la música y que espera que esta adecuación sirva para aquellos que demandan esa caja escénica.

En materia de vivienda, el alcalde no detalla qué respuesta se va a dar a las más de 6.000 personas que a día de hoy reclaman un piso de alquiler social en la ciudad; dice que el consistorio trabaja para poner a disposición del Gobierno Vasco las viviendas vacías con las que cuenta el municipio y que requerirían -no obstante- de reformas para hacerlas habitables.

Sobre las intervenciones de rehabilitación en los barrios viejos de la ciudad, a modo de lo que se está haciendo en Coronación, Urtaran advierte de que las condiciones a las que podrá acceder el vecindario de esas zonas no serán iguales a las de Coronación, porque en es caso se ha tenido el respaldo de subvenciones europeas.

Nueva tasa de basuras

La promesa del gobierno PNV-PSE es la de mantener la presión fiscal en la legislatura sin grandes subidas en impuestos como el IBI, el ICIO o el impuesto de ciruculación. Eso sí, Urtaran afirma que se estudia la subida paulatina de algunas tasas y precios públicos para que se vayan acercando al coste real de los servicios que se prestan. Lo que sí anuncia el alcalde -si consigue el apoyo de la mayoría del pleno- es un cambio radical en la tasa de basuras para 2021. Se implantará el sistema de control -mediante chip- de las prácticas de separación de los residuos y se premiará con una rebaja en las tasas a quienes lo hagan bien.