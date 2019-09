Lo adecuado y lo extemporáneo.

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón -al que hay que alabar, ya que desde el pasado jueves ha estado pisando el barro de la Vega Baja- utilizó la sesión plenaria para describir el monumental esfuerzo realizado por todos los efectivos de emergencias. Un trabajo ejemplar que le faculta para pedir a la Generalitat los mayores esfuerzos para reconstruir la comarca. Es lo que tocaba hacer.

Tras esa sesión, la presidenta del PP, Isabel Bonig, aprovechó la ocasión para mezclar el gasto en publicidad y asesores de la Generalitat con las inversiones que se necesitaran para reconstruir todo lo arrasado.

En estos momentos, con el rastro del agua y del barro en la Vega Baja y la sensibilidad ciudadana a flor de piel, apelar a lo populista, a lo demagógico, no es lo más adecuado, aunque la espina la llevara clavada.

Y no digo que no haya que regular la contratación de asesores, pero esa es otra historia que ahora no toca. En estos momentos, no sé, a lo mejor estoy confundido, pero se requiere un poquito más de altura de miras.