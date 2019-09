Maddi Torre: "No debemos meternos presión"

Maddi Torre, central de la Real Sociedad, ha analizado el comienzo liguero del equipo txuri-urdin en la Primera Iberdola, con dos empates en las dos primeras jornadas.

-Contentas. "Porque el equipo ha demostrado carácter y madurez, demostró saber estar porque cuando ellas apretaban nosotras también. Es un punto positivo y estamos tranquilas y estamos contentas con nuestro inicio de liga. No tenemos prisa, estamos bien porque tenemos carácter y ambición. No queremos perder esta línea y la victoria llegará pronto, esperemos que este fin de semana".

-No están preocupadas. “No tenemos la sensación de tener una mochila pesada. Ganar siempre es bueno, más contra rivales que van a ser directos tuyos. Pero no debemos meternos esa presión".

-Más sensaciones que puntos. "Si, porque tenemos pocos puntos pero las sensaciones son buenas. Quizá la semana pasada te diría que merecíamos ganar, pero las sensaciones son buenas con respecto a los puntos que tenemos porque en los dos partidos hemos tejido buenas sensaciones".

-Cambio radical. "A mí me ha cambiado en cuatro años mi vida mucho. Nunca sabes dónde vas a triunfar. He querido triunfar en mi club. Y es muy bonito estar el próximo viernes en el festival no queremos más reconocimiento porque ya los tenemos. Estoy muy contenta. No podemos vivir de las rentas”.

-Documental de la final de Copa. "Cuando nos empezaron a grabar, sabíamos que podía haber algo, pero claro pasaba todo por ganar la final. Y salió todo tan bien que es bonito de enseñar. Estamos emocionadas viendo el trailer que ha salido hace días. Han hecho un trabajo espectacular detrás de las cámaras porque han sido 25 horas de grabación”.

-Su fiebre en Granada. “Eso no se grabo y menos mal porque estaba con 38 de fiebre y estaba muy mal. Pero fue un momento más que nada de pena porque trabajas mucho para llegar y en el momento adecuado te dice el médico que no estás porque no estaba no para subir las escaleras y agradezco esa decisión porque sino el resultado hubiera sido diferente en la final”.

-En forma. “Me encuentro bien, tengo mucha confianza y estoy en un momento bueno pero todavía puedo llegar a dar mucho más. Y estoy viendo cómo intentar hacerlo porque debo ir madurando en conjunto”.

-Clave contra el Betis. "Está en la confianza, aunque no tengamos muchos puntos. Porque estamos en una situación ascendente y porque ellas no han puntuado contra rivales a priori asequibles, tienen 0 puntos y eso pesa en la mochila y ellas quizá tengan dudas. En eso se va a basar el partido, en hacerles daño con nuestra verticalidad. Y no dejar de trabajar”.