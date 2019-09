Los activistas consiguen paralizar el derribo del Forn de Barraca

Este miércoles estaba previsto que comenzase el derribo de Forn de Barraca, una construcción histórica a los pies de la V-21 y que ha sido expropiada debido a la ampliación. Sin embargo, un grupo de alrededor de 30 personas han impedido, al menos de momento, este derribo. Las plataformas ecologistas critican que estas obras amenazan la huerta de València y están en contradicción con la emergencia climática que sufre el planeta.

Datxu Peris, una de las personas que están acampando frente al Forn de Barraca, explica que ha sido una mañana muy tensa. A primera hora ha llegado la empresa de derribos, pero no ha podido acceder a la construcción porque los activistas se han puesto en frente de la puerta.

A los pocos minutos ha llegado la Guardia Civil, que ha amenazado a los concentrados con denunciarlos por obstrucción y resistencia. Tras identificarlos, tanto los agentes como el equipo de la empresa de derribos se han retirado. Peris descarta que finalmente se pueda evitar el derribo pero confía, eso sí, en dar voz al descontento de los vecinos.

Los activistas han decidido dar la batalla y, con el temor de que la empresa de derribo vuelva cuando no haya gente, han acordado hacer turnos para que siempre haya gente de guardia frente a ese edificio, en cuya fachada han pintado las frases "El asfalto no se come" y "Emergencia climática".

La Guardia Civil ha identificado a los activistas que se concentraban frente al Forn de Barraca, aunque después se ha retirado / Datxu Peris

Mientras tanto, continúan los trabajos de ampliación de la V-21 que ha contado con la oposición de plataformas como Per l'Horta. Datxu Peris recuerda que con estas actuaciones se está destruyendo terreno cultivable y, además, se está potenciando el vehículo a motor, con la contaminación que esto conlleva.