'Carta a los irresponsables políticos'

Hoy, nuevamente, quiero escribir unas de mis cartas a nuestros políticos.

Estimados políticos,

No les entiendo. Sinceramente, no sé a qué están jugando. Ni qué pretenden, ni por qué actúan así, ni por qué no hacen nada. No encuentro ninguna razón lógica que explique por qué están siendo tan insensatos.

No comprendo cómo pueden dormir tranquilos. Han tenido cinco meses para entenderse. Cinco meses para llegar a acuerdos. Para gobernar en coalición, en cooperación, en minoría, para abstenerse... pero no han hecho nada. Simplemente se han negado a negociar, se han puesto líneas rojas, se han echado las culpas los unos a los otros y no han hecho su trabajo. Sólo se han puesto de acuerdo para tomarse un mes de vacaciones. Como si se las hubieran ganado.

No sé cómo no tienen vergüenza. Vergüenza de convocar cuatro elecciones generales en tan sólo cuatro años. Vergüenza de obligarnos a gastar otra vez 130 millones de euros para estos comicios. Vergüenza de cobrar 45 millones de euros de dinero público en subvenciones electorales para sus partidos. No sé cómo no se avergüenzan del ridículo que están haciendo a nivel internacional. No sé cómo no se avergüenzan de ser tan ineptos y ni siquiera reconocerlo.

No sé qué quieren ahora. ¿Que volvamos a votar? ¿Que volvamos a escuchar sus propuestas? ¿Que veamos sus debates nuevamente, sus sonrisas, sus apretones de manos? ¿Quieren que vayamos a sus mítines? ¿Nos quieren tomar otra vez el pelo asegurándonos que van a ser lo mejor para nosotros y para nuestro país cuando han tenido cinco meses en los que no han hecho nada? ¿Quieren que seamos ciudadanos responsables y participemos en otras elecciones para elegir a unos irresponsables políticos?

No sé por qué esperan resultados diferentes si siguen haciendo las mismas cosas. No sé qué esperan que pase después del 10 de noviembre. ¿Que votemos diferente? ¿Que le demos una mayoría absoluta? Creo que como yo mucho españoles sabemos qué va a pasar: nada. Nada va a cambiar si siguen negociando los mismos. Si no saben hacer su trabajo váyanse. Aunque sea por amor a España y a los españoles. Porque tengo claro que no lo van a hacer por amor propio. Si se quisieran un poquito no seguirían haciendo tanto ridículo.

Atentamente, cansado de irresponsables políticos, David Perdomo.