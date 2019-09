Critican los "altísimos" servicios mínimos de la huelga del tranvía

Los sindicatos presentes en el comité de empresa del Tranvía de Parla estudian denunciar los “altísimos” servicios mínimos establecidos durante la huelga en el servicio que se está desarrollando en tramos de tres horas y media entre este martes y el próximo lunes, 23 de septiembre. La frecuencia de paso de los trenes oscila entre los 10 y los 30 minutos en función del tramo horario, similar a la establecida en un día festivo, por lo que los sindicatos estudiarán si el servicio incumple la ley.

Los paros se han desarrollado con normalidad durante las dos primeras jornadas de huelga, entre las 18:00 y las 21:30 horas este pasado martes y entre las 5:30 y las 9:00 horas este miércoles, y según los representantes de los trabajadores se han cumplido los servicios mínimos y han podido reivindicar sus derechos“pacíficamente y con seguridad”.

Así lo ha indicado la presidenta del comité de empresa, Cristina López, que ha negado que los trabajadores hayan realizado actos de vandalismo o hayan cortado las vías, aunque reconoce que en algunos momentos se ha podido ralentizar el servicio. Sin embargo la empresa Tranvía de Parla ha informado a través de sus redes sociales que las frecuencias de paso de algunos convoyes sí se han visto afectadas por el desarrollo de la huelga.

López ha añadido que no ha habido ningún avance en la negociación sindical y asegura que no entienden por qué les convocaron el pasado lunes a un encuentro en el que la dirección de la empresa “no puso sobre la mesa ninguna propuesta”. Por este motivo el comité de empresa plantea más movilizaciones o manifestaciones a partir de la próxima semana, y aunque no ampliará la huelga más allá del lunes, no descarta poner en marcha más paros en el futuro si las negociaciones sobre el nuevo convenio colectivo siguen estancadas.