Aketxe: "Fue un palo muy duro"

Ager Aketxe resumió cómo estaba el vestuario del Dépor un día después del desastre ante el Numancia. El vasco explicó que lo vivido en Riazor había sido "un palo muy duro" para el equipo y que los jugadores estaban "frustrados" tras el enésimo golpe que ha vivido el Deportivo en sólo seis jornadas. "En los últimos minutos no te pueden empatar así y en casa", se lamenta. Aketxe confiesa que existe una "fragilidad impropia de un equipo con el Depor". Los blanquiazules son el equipo más goleado de la Liga en Segunda con 13 goles encajados.

Sin embargo, Ager Aketxe no cree que bajar los brazos sea una opción. "Hicimos una segunda parte es muy buena y es el camino", resume el ex del Cádiz. Aunque los errores lastran al equipo coruñés. "Si quieres ganar no puedes estar marcando todas las semanas tres goles", sentencia.

Cambio de entrenador

En situaciones como la del Deportivo, el cambio de entrenador es una de las opciones que se manejan. Anquela ha dado muestras de debilidad y su crédito está próximo a agotarse. Sin embargo, Ager Aketxe no cree que la solución pase por el despido del míster. Asegura que son los jugadores los que deben aprender de los errores y sacar la nave del camino a la deriva hacia el que se dirige.

Dependencia de Aketxe

El mediapunta está contento con su rendimiento, ya que se ha convertido en un lanzador de faltas espectacular. Sin embargo se quiere quitar presión y asegura que el equipo no tiene dependencia de sus goles y de su fútbol. "Creo que el juego del Dépor es más que eso. Me encuentro bien, con ganas y fresco y confío en sacar esto adelante"

Volver a Cádiz

"Con muchas ganas, he pasado tiempos muy felices. Nosotros vamos muy necesitados. Me he sentido muy querido. Nosotros tenemos que ganar. Han hecho una plantilla muy completa y no me sorprende para nada que estén allí arriba. Son un equipo que minimiza al máximo las virtudes del rival.