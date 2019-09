Transición Ecológica somete a consulta pública la sobrexplotación del acuífero de Doñana

El Ministerio de Transición Ecológica abre un proceso de consulta pública durante dos meses antes de proceder a la declaración como sobrexplotadas sobre tres de las cinco masas de agua subterránea que surten Doñana.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir abre a partir de mañana un periodo de dos meses de información pública de toda la documentación que avala la declaración de las masas de agua subterránea de La Rocina, Almonte y Marismas, en Doñana, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. En el caso particular de La Rocina, el riesgo se amplía además al de no alcanzar el buen estado químico. Durante ese tiempo se podrán realizar realizar aportaciones, observaciones y sugerencias. El anuncio aparece publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado y toda la documentación estará disponible en la web de la confederación desde mañana viernes.

El objetivo es preservar la calidad y cantidad del recurso, asegurar los derechos actuales existentes, alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea, y proteger y mejorar los ecosistemas asociados.

Estas tres masas de agua subterránea se extienden sobre una superficie de 493, 621 y 515 kilómetros cuadrados, situados en las provincias de Huelva y Sevilla.

Transcurrido el plazo de dos meses de consulta pública se volverán a presentar dichos documentos, con las modificaciones que puedan proceder, a la Junta de Gobierno de la Confederación para valorar la inmediata entrada en vigor de esta declaración.

Desde WWF han saludado que este organismo haya dado un paso que la organización llevaba años reclamando.